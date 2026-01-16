Обсяги експорту зерна зменшилися на 17%: які культури "просіли" найбільше

Експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ" з посиланням на дані Державної митної служби України.

Станом на 17 січня минулого року загальний показник відвантажень становив 23,90 млн тонн, у т.ч. у січні – 1,67 млн тонн.

Статистика за ключовими культурами

У розрізі основних сільськогосподарських культур ситуація з відвантаженнями з початку сезону виглядає наступним чином:

Пшениця: експортовано 8,237 млн тонн (проти 10,328 млн тонн у сезоні 2024/25);

експортовано 8,237 млн тонн (проти 10,328 млн тонн у сезоні 2024/25); Кукурудза: відвантажено 7,065 млн тонн (проти 11,153 млн тонн торік);

відвантажено 7,065 млн тонн (проти 11,153 млн тонн торік); Ячмінь: обсяги склали 1,322 млн тонн (у минулому сезоні — 2,008 млн тонн);

обсяги склали 1,322 млн тонн (у минулому сезоні — 2,008 млн тонн); Жито: на зовнішні ринки відправлено 0,2 тис. тонн.

Експорт продуктів переробки

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 16 січня оцінювався в 36 тис. тонн (у 2024/25 МР – 39,4 тис. тонн), у т.ч. пшеничного – 35 тис. тонн (36,1 тис. тонн).

Нагадаємо, зернові із часткою 26% посіли перше місце серед вантажів, що транспортували залізницею в контейнерах у 2025 році. За 12 місяців 2025 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах становили 241582 ДФЕ (двадцятифутовому еквіваленті).