Ціни на пшеницю в Україні залишаються стабільними: що впливає на ринок зерна

В Україні ціни на пшеницю залишаються стабільними. Протягом тижня експортні закупівельні ціни на пшеницю в Україні залишалися на рівні 208-214 $/т або 10000 – 10200 грн/т на продовольчу пшеницю та 204-205 $/т або 9700 – 9900 грн/т на фуражну пшеницю з доставкою до чорноморських портів,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Електронної зернової біржі України.

Що з цінами в Україні?

Як зауважили аналітики, постійні російські удари по портовій інфраструктурі Одеської області разом із тривалими новорічними святами різко обмежили кількість пропозицій від продавців. Саме цей дефіцит на ринку дозволяє утримувати ціни в портах на високому рівні, попри світові тенденції до зниження.

Крім того, на ринок вплинуло різке зростання курсу долара на міжбанку в останні дні, гривневі ціни на зерно неминуче підуть угору. Водночас внутрішні переробники вже почали знижувати закупівельні ціни, оскільки попит на борошно всередині країни дещо скоротився.

Світові ринки

На глобальних біржах у перший тиждень січня котирування на пшеницю впали на 0,5–2%. Це сталося під тиском двох факторів: низького попиту та новин про гарні врожаї в Аргентині та Австралії.

Березневі ф’ючерси на провідних біржах знизилися:

Чикаго (SRW-пшениця): на 0,5% до 187,6 $/т;

Канзас-Сіті (HRW-пшениця): на 1,1% до 191,6 $/т;

Париж (Euronext): на 0,9% до 189 €/т.

Погода в основних країнах-експортерах наразі сприяє озимим культурам: рясні опади та відсутність сильних морозів заспокоюють трейдерів. Окрім того, Індія збільшила площі сівби, що дає надію на рекордний збір зерна вже цієї весни.

Битва за покупця

Яскравим показником того, як зростає конкуренція на ринку, став тендер Йорданії, проведений 6 січня. Країна закупила 60 тисяч тонн пшениці за ціною 260 $/т. Цікаво, що пропозиції від світових гігантів, таких як Cargill та Ameropa, відрізнялися лише на 1–4 долари. Це свідчить про те, що у другій половині сезону боротьба за кожного покупця буде жорсткою.

Раніше повідомлялося, що низькі обсяги торгово-купівельної активності, обмежений попит імпортерів, а також обстріли портів і дефіцит електроенергії продовжують чинити тиск на експортні ціни української пшениці.