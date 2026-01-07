Цены на пшеницу в Украине остаются стабильными: что влияет на рынок зерна

В Украине цены на пшеницу остаются стабильными. В течение недели экспортные закупочные цены на пшеницу в Украине оставались на уровне 208-214 $/т или 10000 – 10200 грн/т на продовольственную пшеницу и 204-205 $/т или 9700 – 9900 грн/т на фуражную пшеницу с доставкой в черноморские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Электронной зерновой биржи Украины.

Что с ценами в Украине?

Как отметили аналитики, постоянные российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области вместе с продолжительными новогодними праздниками резко ограничили количество предложений продавцов. Именно этот дефицит на рынке позволяет удерживать цены в портах на высоком уровне, невзирая на мировые тенденции к снижению.

Кроме того, на рынок повлиял резкий рост курса доллара на межбанке в последние дни, гривневые цены на зерно неизбежно пойдут вверх. В то же время, внутренние переработчики уже начали снижать закупочные цены, поскольку спрос на муку внутри страны несколько сократился.

Мировые рынки

На глобальных биржах в первую неделю января котировки на пшеницу упали на 0,5–2%. Это произошло под давлением двух факторов: низкого спроса и новостей о хороших урожаях в Аргентине и Австралии.

Мартовские фьючерсы на ведущих биржах снизились:

Чикаго (SRW-пшеница): на 0,5% до 187,6$/т;

Канзас-Сити (HRW-пшеница): на 1,1% до 191,6$/т;

Париж (Euronext): на 0,9% до 189 €/т.

Погода в основных странах-экспортерах способствует озимым культурам: обильные осадки и отсутствие сильных морозов успокаивают трейдеров. Кроме того, Индия увеличила площади сева, что дает надежду на рекордный сбор зерна уже этой весной.

Битва за покупателя

Ярким показателем того, как растет конкуренция на рынке, стал тендер Иордании, проведённый 6 января. Страна закупила 60 тысяч тонн пшеницы по цене 260$/т. Интересно, что предложения от мировых гигантов, таких как Cargill и Ameropa, отличались всего на 1–4 доллара. Это говорит о том, что во второй половине сезона борьба за каждого покупателя будет жесткой.

Ранее сообщалось, что низкие объемы торгово-покупной активности, ограниченный спрос импортеров, а также обстрелы портов и дефицит электроэнергии продолжают оказывать давление на экспортные цены украинской пшеницы.