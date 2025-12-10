Украина экспортировала более миллиона тонн пшеницы: какие страны стали основными покупателями

Украинский экспорт пшеницы сталкивается с временным замедлением. В ноябре текущего года на мировые рынки было поставлено всего 1,1 миллиона тонн зерновой, что оказалось на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

За первые пять месяцев маркетингового года 2025/26 (МГ) Украина экспортировала около 7,3 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель отстает от прошлогоднего на 20%, что означает, что реализовано только 44% прогнозируемого экспортного потенциала. Такое отставание может быть обусловлено рядом логистических и экономических факторов, включая возможные проблемы с фрахтом судов, очередями в портах или стратегическим удержанием крупными агрохолдингами зерна в ожидании лучших цен.

География экспорта

За указанный период Египет экспортировал 27% общего экспорта, Индонезия (19%) и Алжир (13%). Эти страны остаются основными импортерами пшеницы.

Египет как один из крупнейших мировых покупателей зерна продемонстрировал настоящий всплеск интереса к украинской продукции. За пять месяцев этого сезона страна закупила 2 миллиона тонн пшеницы, что является значительным ростом по сравнению с 664 тысячами тонн, приобретенными за аналогичный период прошлого МГ.

Алжир также существенно нарастил импорт. Объемы его закупок выросли до 932 тысячи тонн, тогда как в прошлом сезоне этот показатель составлял 526 тысяч тонн.

В то же время Индонезия, традиционно крупный покупатель, сократила импорт украинской пшеницы. Страна приобрела 1,41 миллиона тонн зерновой, что на 9% меньше, чем 1,55 миллиона тонн в прошлом сезоне.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина продемонстрировала рост агроэкспорта, отгрузив на внешние рынки 5 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК). Этот показатель на 12,0% превышает объемы, достигнутые в прошлом месяце.