В ноябре Украина экспортировала пять миллионов тонн агропродукции: больше всего – зерновых

В ноябре 2025 Украина продемонстрировала рост агроэкспорта, отгрузив на внешние рынки 5 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК). Этот показатель на 12,0% превышает объемы, достигнутые в прошлом месяце.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Рост экспорта зафиксирован во всех категориях товаров. Наибольший прирост наблюдается в сегментах зерновых культур (благодаря активному экспорту кукурузы) и жмых (в результате интенсификации переработки масличных культур, сбор которых преимущественно завершен).

Структура экспорта агропродукции:

Зерновые культуры (3,0 млн. т). Основу составили кукуруза (61%), пшеница (36%) и ячмень (3%). Рост объема к предыдущему месяцу: +13%. Жмыхи после извлечения масел (576,6 тыс. т). Лидерами роста стали подсолнечный (73%) и соевый (27%) жмыхи. Рост объема слал 23%. Растительные масла (517,2 тыс. т). Главная доля приходится на подсолнечное масло (79%). Также экспортировались рапсовая (13%) и соевая (8%). Рост объема составил 1%.

Масличные культуры (507,7 тыс. т). Экспорт базировался на сое (66%), рапсе (31%) и подсолнечнике (2%). Рост объема – плюс 14%. Остальные виды агропродукции (399,2 тыс т). Рост объема составил 3%.

Прогноз

Ожидается, что существующие темпы экспорта сохранятся и в следующем месяце. В Украине идет сбор урожая кукурузы, значительная часть которого предназначена для экспорта. Однако высокая влажность зерна и необходимость длительного досушивания растягивают во времени процесс отгрузки кукурузы в этом году.

Напомним, в ноябре объем экспортных перевозок зерновых "Укрзализныцей" увеличился почти на треть.