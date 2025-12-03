Запланована подія 2

В ноябре Украина экспортировала пять миллионов тонн агропродукции: больше всего – зерновых

пшеница
Украина экспортировала 5 миллионов тонн агропродукции / Shutterstock

В ноябре 2025 Украина продемонстрировала рост агроэкспорта, отгрузив на внешние рынки 5 миллионов тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК). Этот показатель на 12,0% превышает объемы, достигнутые в прошлом месяце.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Рост экспорта зафиксирован во всех категориях товаров. Наибольший прирост наблюдается в сегментах зерновых культур (благодаря активному экспорту кукурузы) и жмых (в результате интенсификации переработки масличных культур, сбор которых преимущественно завершен).

Структура экспорта агропродукции:

  1. Зерновые культуры (3,0 млн. т). Основу составили кукуруза (61%), пшеница (36%) и ячмень (3%). Рост объема к предыдущему месяцу: +13%.  
  2. Жмыхи после извлечения масел (576,6 тыс. т). Лидерами роста стали подсолнечный (73%) и соевый (27%) жмыхи. Рост объема слал 23%.  
  3. Растительные масла (517,2 тыс. т). Главная доля приходится на подсолнечное масло (79%). Также экспортировались рапсовая (13%) и соевая (8%). Рост объема составил 1%.
  4.   Масличные культуры (507,7 тыс. т). Экспорт базировался на сое (66%), рапсе (31%) и подсолнечнике (2%). Рост объема – плюс 14%.
  5. Остальные виды агропродукции (399,2 тыс т). Рост объема составил 3%.

Прогноз

Ожидается, что существующие темпы экспорта сохранятся и в следующем месяце. В Украине идет сбор урожая кукурузы, значительная часть которого предназначена для экспорта. Однако высокая влажность зерна и необходимость длительного досушивания растягивают во времени процесс отгрузки кукурузы в этом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук