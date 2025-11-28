В ноябре объем экспортных перевозок зерновых "Укрзализныцей" увеличился почти на треть

В ноябре Укрзализныця значительно увеличила объем перевозки зерновых грузов на экспорт. За первые 25 суток железнодорожной сетью было экспортировано 2 миллиона 132 тысячи тонн зерновых, что на 31% больше, чем в октябре, и на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

В ноябре на железнодорожной сети было нагружено 2 миллиона 299 тысяч тонн зерновых, что на 25% больше, чем в октябре, и на 5,2% превышает показатель октября прошлого года. Среднесуточный объем погрузки за этот период составил 90,9 тыс. тонн, демонстрируя рост на 17% по сравнению с октябрем.

Общий объем перевозки зерновых за 25 суток ноября достиг 2 миллиона 425 тысяч тонн. Это на 22% больше, чем в октябре и на 0,8% превышает показатель ноября прошлого года.

Основной поток, 92% экспортных перевозок, пришелся на порты Украины, в то время как 8% было направлено через западные пограничные переходы. Это подчеркивает ключевую роль морских портов в логистике украинского зерна.

Напомним, на рынке железнодорожных перевозок зерна зафиксирован резкий рост ставок на использование зерновозов собственности АО "Укрзализныця". По итогам аукционов "Prozorro.Продажи" 11 ноября средневзвешенная стоимость аренды достигла 5378 грн/сутки без НДС.