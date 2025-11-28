У листопаді обсяг експортних перевезень зернових "Укрзалізницею" збільшився майже на третину

У листопаді Укрзалізниця значно збільшила обсяги перевезення зернових вантажів на експорт. За перші 25 діб місяця залізничною мережею було експортовано 2 мільйони 132 тисячі тонн зернових, що на 31% більше, ніж у жовтні, та на 1,9% більше, ніж торік у листопаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Загалом, у листопаді на залізничній мережі було навантажено 2 мільйони 299 тисяч тонн зернових, що на 25% більше, ніж у жовтні, і на 5,2% перевищує показник жовтня минулого року. Середньодобовий обсяг навантаження за цей період склав 90,9 тис. тонн, демонструючи зростання на 17% порівняно з жовтнем.

Загальний обсяг перевезення зернових за 25 діб листопада досяг 2 мільйонів 425 тисяч тонн. Це на 22% більше, ніж у жовтні, і на 0,8% перевищує показник листопада минулого року.

Основний потік, 92% експортних перевезень, припав на порти України, тоді як 8% було спрямовано через західні прикордонні переходи. Це підкреслює ключову роль морських портів у логістиці українського зерна.

Нагадаємо, на ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". За підсумками аукціонів " Prozorro.Продажі" 11 листопада середньозважена вартість оренди сягнула 5378 грн/добу без ПДВ.