Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У листопаді обсяг експортних перевезень зернових "Укрзалізницею" збільшився майже на третину

потяг, зерновози
"Укрзалізниця" нарощує перевезення зернових / Shutterstock

У листопаді Укрзалізниця значно збільшила обсяги перевезення зернових вантажів на експорт. За перші 25 діб місяця залізничною мережею було експортовано 2 мільйони 132 тисячі тонн зернових, що на 31% більше, ніж у жовтні, та на 1,9% більше, ніж торік у листопаді.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Загалом, у листопаді на залізничній мережі було навантажено 2 мільйони 299 тисяч тонн зернових, що на 25% більше, ніж у жовтні, і на 5,2% перевищує показник жовтня минулого року. Середньодобовий обсяг навантаження за цей період склав 90,9 тис. тонн, демонструючи зростання на 17% порівняно з жовтнем.

Загальний обсяг перевезення зернових за 25 діб листопада досяг 2 мільйонів 425 тисяч тонн. Це на 22% більше, ніж у жовтні, і на 0,8% перевищує показник листопада минулого року.

Основний потік, 92% експортних перевезень, припав на порти України, тоді як 8% було спрямовано через західні прикордонні переходи. Це підкреслює ключову роль морських портів у логістиці українського зерна.

Нагадаємо, на ринку залізничних перевезень зерна зафіксовано різке зростання ставок на використання зерновозів власності АТ "Укрзалізниця". За підсумками аукціонів " Prozorro.Продажі" 11 листопада середньозважена вартість оренди сягнула 5378 грн/добу без ПДВ. 

Автор:
Тетяна Ковальчук