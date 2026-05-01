Удар РФ по портах Одеси та Дунаю: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМПУ.

У ніч на 1 травня Росія здійснила чергову атаку безпілотниками по портовій інфраструктурі України. Під ударом опинилися об’єкти в районі Дунаю та Великої Одеси.

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження причалів і складських приміщень, також виникли локальні пожежі. Їх оперативно ліквідували працівники портів і рятувальні служби.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Попри атаку, порти продовжують працювати з урахуванням посилених заходів безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту, що призвело до пошкодження об’єктів портової інфраструктури та цивільного судна.