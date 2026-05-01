Росія вже імпортує понад 90% підсанкційних технологій з Китаю

Росія значно посилила свою залежність від Китаю у питанні постачання підсанкційних технологій, необхідних для ведення війни проти України. За даними джерел, частка Пекіна у забезпеченні Москви критично важливими компонентами, що перебувають під обмеженнями, наразі перевищує 90%.

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані Bloomberg.

Ще минулого року цей показник становив близько 80%, проте зараз Москва майже повністю переорієнтувала логістику підсанкційних товарів на китайський напрямок. Це дозволяє Кремлю продовжувати виробництво складних систем озброєння, зокрема ракет та безпілотників.

Які технології та допомогу отримує РФ

Попри запроваджені Європейським Союзом санкції, Росія продовжує отримувати широкий перелік товарів подвійного призначення та високотехнологічного обладнання.

До основних категорій імпорту та допомоги входять:

Електроніка та компоненти: напівпровідники, інтегральні схеми та інше обладнання для військового виробництва.

Розвідувальні дані: Пекін надає РФ дані геопросторової розвідки та супутникові знімки військових цілей.

Безпілотні системи: постачання дронів до Росії триває, водночас Китай скорочує експорт аналогічної продукції до України.

Обхід обмежень: санкції проти компаній у Китаї та Гонконгу поки що не зупинили потік товарів через ці юрисдикції.

Реакція ЄС та позиція Китаю

Більшість країн Євросоюзу наразі виявляють обережність у питанні посилення санкцій безпосередньо проти Китаю. Головною причиною такої позиції є побоювання економічної помсти з боку Пекіна.

Сам Китай офіційно не визнає міжнародні санкції та наполягає на праві підтримувати "нормальні торговельні відносини" з Росією. Ба більше, Пекін вже попередив про намір вжити заходів у відповідь на додавання окремих китайських компаній до останніх санкційних пакетів ЄС.

