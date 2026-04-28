Нафтогазові доходи РФ у травні зростуть на тлі світової енергетичної кризи

Податкові надходження Росії від продажу нафти та газу в травні 2026 року можуть збільшитися до 650 млрд рублів ($8,65 млрд). Головною причиною зростання стали високі ціни на паливо, спровоковані війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на розрахунки Reuters.

Травневі показники будуть значно вищими за торішні (512,7 млрд рублів у травні 2025-го). Глобальна енергетична криза, що призвела до стрибка цін на Brent понад $120 за барель, дозволяє Кремлю отримувати додаткові прибутки попри санкції.

Доходи за 5 місяців: загальна тенденція йде на спад

Попри травневий сплеск, загальна картина для бюджету країни-агресора залишається негативною. За перші п'ять місяців 2026 року доходи від енергоносіїв будуть нижчими, ніж за той самий період минулого року:

2026 рік (прогноз): понад 2,94 трлн рублів;

2025 рік (факт): 3,16 трлн рублів.

Економісти пояснюють це просіданням у першому кварталі, коли ціни на нафту були нижчими до початку масштабного конфлікту на Близькому Сході.

Удари по портах заважають РФ заробляти на кризі

Україна активно протидіє намаганням Росії фінансувати війну за рахунок високих цін на нафту. Регулярні атаки дронів на ключові порти — Усть-Лугу, Новоросійськ, Туапсе та Приморськ — змушують агресора скорочувати видобуток.

Через пошкодження інфраструктури та пожежі на терміналах Росія не може повноцінно використовувати вікно можливостей, яке відкрилося через дефіцит палива у світі. Зокрема, у квітні через дрони видобуток нафти в РФ впав на 300–400 тисяч барелів на добу.

Нагадаємо, Індія та Китай конкурують за постачання російської нафти. Обидві країни намагаються замістити втрачені обсяги з Близького Сходу, що дає Москві змогу диктувати умови та зменшувати знижки на свою сировину.