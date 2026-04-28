Нефтегазовые доходы РФ в мае вырастут на фоне мирового энергетического кризиса

Налоговые поступления России от продажи нефти и газа в мае 2026 года могут увеличиться до 650 млрд. рублей ($8,65 млрд.). Главной причиной роста стали высокие цены на топливо, спровоцированные войной в Иране и блокадой Ормузского пролива.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты Reuters.

Майские показатели будут значительно выше прошлогодних (512,7 млрд рублей в мае 2025-го). Глобальный энергетический кризис, приведший к скачку цен на Brent более $120 за баррель, позволяет Кремлю получать дополнительные доходы, несмотря на санкции.

Доходы за 5 месяцев: общая тенденция идет на убыль

Несмотря на майский всплеск, общая картина бюджета страны-агрессора остается негативной. За первые пять месяцев 2026 года доходы от энергоносителей будут ниже, чем за тот же период прошлого года:

2026 год (прогноз): свыше 2,94 трлн. рублей;

2025 год (факт): 3,16 трлн. рублей.

Экономисты объясняют это проседанием в первом квартале, когда цены на нефть были ниже начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Удары по портам мешают РФ зарабатывать на льду

Украина активно противодействует попыткам России финансировать войну за счет высоких цен на нефть. Регулярные атаки дронов на ключевые порты – Усть-Лугу, Новороссийск, Туапсе и Приморск – заставляют агрессора сокращать добычу.

Из-за повреждений инфраструктуры и пожара на терминалах Россия не может полноценно использовать окно возможностей, открывшееся из-за дефицита топлива в мире. В частности, в апреле из-за дронов добыча нефти в РФ упала на 300–400 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, Индия и Китай конкурируют за поставку российской нефти. Обе страны пытаются замещать утраченные объемы с Ближнего Востока, что позволяет Москве диктовать условия и уменьшать скидки на свое сырье.