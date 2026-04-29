США планируют возобновить экспорт нефти через заминированный Ормузский пролив без ожидания 6 месяцев

В Трампа планируют открыть путь для танкеров, несмотря на мины. / Depositphotos

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировому энергетическому рынку не обязательно ждать полгода полной очистки Ормузского пролива от иранских мин. Для восстановления трафика достаточно создать и поддерживать безопасный фарватер для прохода танкеров.

По словам министра, расчистка узкого пути для движения судов в обоих направлениях может произойти значительно быстрее, чем полное гуманитарное разминирование акватории. Это критически важно, поскольку через этот водный путь раньше проходило около 20% мирового объема нефти и газа.

Экономическое давление 

Пролив остается фактически парализованным с конца февраля, когда Иран объявил о минировании основных маршрутов на фоне войны с США и Израилем. Это спровоцировало:

  • глобальный дефицит предложения нефти.
  • Резкое подорожание дизельного горючего и бензина.
  • Логистический коллапс, поскольку судоходные компании отказываются рисковать танкерами из-за угрозы подрывов или захвата судов.

Несмотря на то, что Пентагон оценивает полное разминирование в шесть месяцев, администрация Трампа ищет ускоренные решения. Вопрос цен на заправках стал ключевым для Белого дома в преддверии важных промежуточных выборов.

Энергетическая альтернатива для Европы

Параллельно с разблокировкой ближневосточных путей, Вашингтон планирует объявить об "исторических" соглашениях по трубопроводам в рамках инициативы Трампа "Мирная повестка дня трубопроводов".

Речь идет о масштабных проектах, позволяющих существенно увеличить импорт американской нефти и природного газа в Европу.

Это должно уменьшить зависимость союзников от нестабильного региона Персидского залива и укрепить энергетическую безопасность ЕС на фоне продолжающегося конфликта.

Напомним, Пентагон рассматривает различные варианты разминирования, в том числе привлечение вертолетов, подводных дронов и саперных групп. В то же время, эксперты отмечают, что даже частичная угроза минирования заставляет страховые компании и судовладельцев воздерживаться от прохода через регион.

Автор:
Татьяна Бессараб