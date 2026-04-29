США планируют возобновить экспорт нефти через заминированный Ормузский пролив без ожидания 6 месяцев
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировому энергетическому рынку не обязательно ждать полгода полной очистки Ормузского пролива от иранских мин. Для восстановления трафика достаточно создать и поддерживать безопасный фарватер для прохода танкеров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
По словам министра, расчистка узкого пути для движения судов в обоих направлениях может произойти значительно быстрее, чем полное гуманитарное разминирование акватории. Это критически важно, поскольку через этот водный путь раньше проходило около 20% мирового объема нефти и газа.
Экономическое давление
Пролив остается фактически парализованным с конца февраля, когда Иран объявил о минировании основных маршрутов на фоне войны с США и Израилем. Это спровоцировало:
- глобальный дефицит предложения нефти.
- Резкое подорожание дизельного горючего и бензина.
- Логистический коллапс, поскольку судоходные компании отказываются рисковать танкерами из-за угрозы подрывов или захвата судов.
Несмотря на то, что Пентагон оценивает полное разминирование в шесть месяцев, администрация Трампа ищет ускоренные решения. Вопрос цен на заправках стал ключевым для Белого дома в преддверии важных промежуточных выборов.
Энергетическая альтернатива для Европы
Параллельно с разблокировкой ближневосточных путей, Вашингтон планирует объявить об "исторических" соглашениях по трубопроводам в рамках инициативы Трампа "Мирная повестка дня трубопроводов".
Речь идет о масштабных проектах, позволяющих существенно увеличить импорт американской нефти и природного газа в Европу.
Это должно уменьшить зависимость союзников от нестабильного региона Персидского залива и укрепить энергетическую безопасность ЕС на фоне продолжающегося конфликта.
Напомним, Пентагон рассматривает различные варианты разминирования, в том числе привлечение вертолетов, подводных дронов и саперных групп. В то же время, эксперты отмечают, что даже частичная угроза минирования заставляет страховые компании и судовладельцев воздерживаться от прохода через регион.