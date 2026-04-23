Разминирование Ормузского пролива может продолжаться до 6 месяцев: как это повлияет на рынки

Разминирование Ормузского пролива, которое может занять до шести месяцев, способно удерживать высокие цены на нефть и бензин в течение длительного времени.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на оценки Пентагона, озвученные американским законодателям на закрытом брифинге.

По данным военного ведомства США, полное очищение стратегического морского маршрута от мин, предположительно установленных иранскими силами, потребует не менее полугода. Речь идет о сложной операции, которая вряд ли будет завершена быстро даже после потенциального завершения боевых действий.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических коридоров мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти. Любое ограничение судоходства сразу отражается на мировых энергетических рынках.

Американская разведка оценивает, что Иран мог установить более 20 мин в районе пролива, часть из них с использованием технологий дистанционного управления. Это затрудняет их выявление и увеличивает риски для коммерческого судоходства.

Пентагон рассматривает различные варианты разминирования, в частности привлечение вертолетов, подводных дронов и саперных групп. В то же время, эксперты отмечают, что даже частичная угроза минирования заставляет страховые компании и судовладельцев воздерживаться от прохода через регион.

На фоне этих рисков аналитики предупреждают о сохранении высокой волатильности на нефтяном рынке. При затяжной операции разминирование давление на цены может сохраняться месяцами даже после стабилизации военной ситуации.

Ранее в медиа сообщалось, что судоходство в регионе уже подверглось перебоям из-за обстрелов и инцидентов с захватом судов, что дополнительно повысило напряжение на рынке энергоносителей.

Напомним, в середине апреля Иран заявлял, что не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.