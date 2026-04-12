Иран не может открыть Ормузский пролив, потому что потерял контроль над минами

Иран не может полноценно восстановить судоходство через Ормузский пролив из-за неспособности оперативно выявить и обезвредить установленные морские мины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение New York Times.

По их оценкам минирование пролива, осуществленное Ираном в прошлом месяце после эскалации конфликта с США и Израилем, существенно ограничило движение танкеров и других судов. Это в свою очередь привело к росту цен на энергоносители и усилило влияние Ирана на глобальные рынки.

Несмотря на формальную сохранность прохода через пролив открытым, фактическое судоходство ограничено. Иран разрешает движение отдельных судов, однако предупреждает о рисках минирования и публикует ограниченные безопасные маршруты.

Американские официальные лица отмечают, что минирование производилось хаотично, без четкой фиксации координат. Часть мин могла смещаться под влиянием течений, что дополнительно усложняет их обнаружение.

Технические возможности Ирана по разминированию ограничены. В то же время, даже для США процесс очистки акватории от мин остается сложным и длительным.

Ситуация усложняет выполнение требований администрации Дональда Трампа о полном и безопасном открытии Ормузского пролива. Этот вопрос, вероятно, станет одним из ключевых в ходе переговоров между сторонами, которые должны пройти в ближайшее время.

На фоне этих событий в регионе сохраняется высокое напряжение. Предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру и угрозы со стороны Ирана уже повлекли за собой существенные перебои в мировом судоходстве и волатильность на нефтяных рынках.

8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировку Ирана на две недели при условии незамедлительного открытия Ормузского пролива. Он указал, что США уже " достигли и превысили все военные цели", а также « значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.