Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран в течение двух недель, если Тегеран откроет Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Согласился на перемирие

"На основе разговоров с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром из Пакистана, во время которых они попросили меня приостановить применение разрушительной силы, которая должна быть применена сегодня вечером против Ирана, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленно. приостановить бомбардировку и атаку на Иран на период двух недель. Это будет двустороннее прекращение огня! – объявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что причиной такого решения является достижение военных целей в Иране и продвижение в направлении соглашения по долгосрочному миру с государством и миру на Ближнем Востоке.

"Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров. Почти все спорные моменты были согласованы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение", - подчеркнул Трамп.

Сообщение главы Белого дома было опубликовано менее чем за два часа до дедлайна, который он дал Ирану на открытие Ормузского пролива. Ранее он заявлял, что иначе "целая цивилизация погибнет сегодня ночью".

За несколько часов до заявления Трампа премьер-министр Пакистана — главного посредника в переговорах Шахбаз Шариф публично попросил президента США отложить дедлайн на две недели, чтобы достичь мирного соглашения. Тогда же Шариф попросил Иран открыть Ормузский пролив «как жест доброй воли».

Вынудили США принять план

Власти Ирана подтвердили согласие на перемирие. В официальном заявлении Тегерана говорится, что страна «одержала большую победу и заставила преступную Америку принять свой план из десяти пунктов».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в отдельном сообщении подтвердил, что в течение двух недель суда смогут проходить через Ормузский пролив при условии координации своих действий с иранскими военными.

Иранские государственные СМИ также сообщили, что прямые переговоры между Ираном и США начнутся 10 апреля в Пакистане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что США обсуждают такую возможность, но подчеркнула, что по этому поводу следует дождаться официальных заявлений Трампа.

The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников пишет, что Тегеран принял предложение о прекращении огня "после отчаянных дипломатических усилий Пакистана" и вмешательства Китая, который в последний момент призвал Иран "проявить гибкость".

Израиль, как пишет CNN со ссылкой на источник, также присоединится к двухнедельному перемирию.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее также сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз .