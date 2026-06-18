Трамп рассматривает производство американского оружия по лицензии в Европе и Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям о возможности производства оружия по лицензии в Европе и Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

"Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос", - заявил Трамп, отвечая на вопросы о таких планах.

Речь идет, прежде всего, об увеличении производства вооружения, необходимого Украине, в том числе средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков для противодействия российским баллистическим ракетам.

По словам собеседников, США исчерпали часть запасов из-за событий вокруг Ирана, а наращивание производства требует времени. Поэтому Трамп сообщил союзникам, что готов рассмотреть лицензионные механизмы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии должны подробно обсудить страны-участницы. По его словам, речь идет о возможности предоставления американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям.

Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил, что Трамп настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и возможности поставлять соответствующее оборудование.

У США уже есть примеры лицензионного производства отдельных систем за рубежом, в частности ракет Patriot в Германии. В то же время Вашингтон обычно осторожно подходит к таким соглашениям из-за вопросов интеллектуальной собственности и цепей снабжения.

Снабжение американских систем ПВО Украине продолжается через механизм PURL, в рамках которого европейские страны и Канада оплачивают закупки американского вооружения.

На саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом. Союзники, включая США, также подписали совместное заявление в поддержку Украины.

По словам Мерца, ключевая проблема союзников состоит в недостаточных объемах производства оружия. Ее можно частично решить через передачу лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями.

"Сюда входят как европейские, так и украинские компании", - отметил канцлер Германии.

Для Украины лицензионное производство американского оружия может стать способом быстрее наращивать доступ к критическим системам, прежде всего, ПВО. Для Европы это означает усиление собственной оборонной промышленности и уменьшение зависимости от ограниченных запасов США.

Лидеры стран G7 согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для производства необходимого западного военного оборудования.