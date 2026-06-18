Трамп розглядає виробництво американської зброї за ліцензією в Європі та Україні

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній щодо можливості виробництва зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

"Вони хотіли б мати змогу це зробити, ми розглянемо це питання", — заявив Трамп, відповідаючи на запитання про такі плани.

Йдеться насамперед про збільшення виробництва озброєння, необхідного Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів для протидії російським балістичним ракетам.

За словами співрозмовників, США вичерпали частину запасів через події навколо Ірану, а нарощування виробництва потребує часу. Тому Трамп повідомив союзникам, що готовий розглянути ліцензійні механізми.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що конкретні ліцензії мають детально обговорити країни-учасниці. За його словами, йдеться про можливість надання американськими компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтвердив, що Трамп наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та можливості постачати відповідне обладнання.

США вже мають приклади ліцензійного виробництва окремих систем за кордоном, зокрема ракет Patriot у Німеччині. Водночас Вашингтон зазвичай обережно підходить до таких угод через питання інтелектуальної власності та ланцюгів постачання.

Постачання американських систем ППО Україні триває через механізм PURL, у межах якого європейські країни та Канада оплачують закупівлі американського озброєння.

На саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом. Союзники, включно зі США, також підписали спільну заяву на підтримку України.

За словами Мерца, ключова проблема союзників полягає в недостатніх обсягах виробництва зброї. Її можна частково вирішити через передачу ліцензій компаніям, які мають необхідні виробничі потужності.

"Сюди входять як європейські, так і українські компанії", — зазначив канцлер Німеччини.

Для України ліцензійне виробництво американської зброї може стати способом швидше нарощувати доступ до критичних систем, насамперед ППО. Для Європи це також означає посилення власної оборонної промисловості та зменшення залежності від обмежених запасів США.

Зауважимо, лідери країн G7 погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.