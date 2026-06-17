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Країни G7 обіцяють надати Україні ліцензії на виробництво зброї і збільшити поставки ППО – заява

Лідери країн "Великої сімки" та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на саміті у Франції, 16 червня 2026 року
Лідери країн "Великої сімки" та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на саміті у Франції, 16 червня 2026 року / Офіс президента

Лідери країн G7 погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві лідерів "Великої сімки" — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції.

Очільники країн G7 задекларували непохитну підтримку України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Вони високо оцінили стійкість України та її прогрес на полі бою в останні місяці й наголосили на тому, що "зараз настає новий імпульс".

"Щоб підтримати та прискорити цей новий імпульс, ми погоджуємося збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України", – йдеться в заяві.

Також лідери G7 погодилися надати підтримку Україні в енергетичному секторі, щоб країна змогла пережити наступну зиму.

Окрім того, в заяві задекларовано зобов'язання посилити тиск на російську військову економіку. 

"У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо це слушним моментом для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення Ормузької протоки", – наголошено в документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість отримання Україною ліцензій на виробництво протибалістичних ракет і систем протиповітряної оборони. 

Автор:
Світлана Манько