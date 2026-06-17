Страны G7 обещают предоставить Украине лицензии на производство оружия и увеличить поставки ПВО – заявление

Лидеры стран G7 согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий по производству необходимого западного военного оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады, обнародованном по итогам саммита во Франции.

Руководители стран G7 задекларировали твердую поддержку Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Они высоко оценили устойчивость Украины и ее прогресс на поле боя в последние месяцы и отметили, что "сейчас наступает новый импульс".

"Чтобы поддержать и ускорить новый импульс, мы соглашаемся увеличить поставки мощностей противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличение военного производства Украины", - говорится в заявлении.

Также лидеры G7 согласились оказать поддержку Украине в энергетическом секторе, чтобы страна смогла пережить следующую зиму.

Кроме того, в заявлении задекларировано обязательство усилить давление на российскую военную экономику.

"В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем это правильным моментом для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, по возобновлению Ормузского пролива", – отмечается в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения Украиной лицензий на производство противобаллистических ракет и систем противовоздушной обороны.