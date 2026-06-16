ПВО для Украины: Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство антибаллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения Украиной лицензий на производство противобаллистических ракет и систем противовоздушной обороны. Вопрос усиления ПВО и энергетической поддержки также стал одной из ключевых тем переговоров на саммите G7 во Франции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

О чем говорили во время саммита

"Я поднимал вопрос, мы говорили об этом с президентом Трампом, наши команды будут работать, дай Бог выйдет на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", – сказал Зеленский.

По его словам, страны "большой семерки" признают важность этого вопроса и готовы работать над усилением украинской защиты, в частности путем снабжения систем ПВО и ракет. В то же время, детали этих договоренностей пока не разглашаются.

Отдельно президент отметил, что в рамках саммита поднимался вопрос энергетической поддержки Украины. По его словам, инициатором обсуждения соответствующего пакета выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Зеленский также сообщил, что европейские партнеры, в том числе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Антониу Кошта, поддерживают необходимость дополнительного финансирования для усиления защиты украинских объектов противовоздушной обороны.

Кроме того, он отметил, что обсуждался так называемый "зимний пакет" помощи, предусматривающий поставки дизельного горючего, газа и бензина на случай дефицита из-за продолжения войны. По его словам, все партнеры, включая Японию, Германию и другие участники саммита, выразили готовность поддержать Украину.

Отдельно президент сообщил, что Франция предложила отстроить конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденным в результате атаки российского дрона.

Фото: Офис президента

Как сообщалось ранее, Зеленский заявлял, что США производят недостаточное количество антибалистических ракет, в результате чего Украина остается критически зависимой от поставок. Он также отмечал, что у Германии есть определенные лицензии на производство таких ракет, и неоднократно обращался в Вашингтон с просьбой предоставить Украине разрешение на производство ракет для систем Patriot.

Президент подчеркивал, что Россия наращивает производство баллистических ракет, в то время как возможности США по выпуску средств противоракетной обороны остаются ограниченными. Он подчеркивал необходимость увеличения производства, отмечая, что нынешних объемов 60–65 ракет в месяц недостаточно для современных угроз.

Также сообщалось, что российский дрон повредил конфайнмент Чернобыльской АЭС в 2025 году. По оценкам Зеленского, на его восстановление нужно около 500 млн. евро.

В апреле США заявили о готовности выделить до 100 млн долларов в рамках инициативы G7 по ремонту укрытия, а Норвегия в июне направила более 9 млн евро через фонд ЕБРР на эти нужды.