Украинская ракета достигла высоты Patriot: когда запустят серийное производство

В ходе испытаний украинская ракета-перехватчик FP-7.x поднялась на высоту 25 км и подтвердила способность перехватывать баллистические цели. В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Time.

О новой украинской ракете

Украинская компания Fire Point провела первые успешные испытания новой ракеты-перехватчика FP-7.x, предназначенной для борьбы с баллистическими ракетами и воздушными угрозами. Разработчики позиционируют ее как гораздо более дешевую альтернативу американским ракетам Patriot с перспективой массового производства.

О результатах тестирования в интервью Financial Times рассказал соучредитель компании Денис Штиллерман. По его словам, во время испытательного полета ракета достигла высоты 25 км, что соответствует рабочим параметрам систем Patriot. Также FP-7.x продемонстрировала скорость, достаточную для перехвата баллистических целей.

В компании отмечают, что серийное производство новой ракеты может стартовать уже в августе 2026 года. В то же время, запуск производства зависит от поставки инфракрасной головки самонаведения, которую Fire Point планирует получить от немецкой компании Diehl Defence. Полностью готовые к использованию ракеты должны стать в 2027 году.

FP-7.x является составной частью перспективной системы противовоздушной обороны Freyja. В нее также будут входить радары, системы обнаружения целей и командно-управляющие комплексы, обеспечиваемые европейскими партнерами. По информации Financial Times, украинская компания ведет переговоры о сотрудничестве с немецкими Hensoldt и Thales, итальянской Leonardo и норвежской Kongsberg.

По оценкам разработчиков, стоимость одной ракеты FP-7.x составит около 700 тысяч долларов. Для сравнения, ракета Patriot PAC-3 стоит примерно 3,8 млн. долларов. В Fire Point заявляют, что после запуска производства предприятие сможет производить до трех ракет в сутки.

В отличие от Patriot, использующей наводку с помощью наземных радаров, украинская ракета объединяет радиолокационную наводку с инфракрасной тепловой головкой самонаведения на завершающем этапе полета.

Эксперты отмечают, что новая разработка способна усилить украинскую систему противовоздушной обороны и дополнить средства защиты воздушного пространства. В то же время они подчеркивают, что FP-7.x рассматривается, прежде всего, как дополнительный инструмент для борьбы с воздушными угрозами, а не полноценная замена современных комплексов Patriot.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.