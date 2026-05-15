Уменьшить зависимость от США: украинский производитель ракет "Фламинго" запустил два спутника

Запуск украинской ракеты Фламинго
Запуск украинской ракеты "Фламинго". Скриншот видео

Украинская оборонная компания Fire Point уже запустила в этом году два спутника и планирует запустить еще "десятки" в 2027 году, чтобы снизить зависимость Украины от правительства США и западных технологических компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штиллерман в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что Украина активизировала свои внутренние инновации после прошлогоднего столкновения в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая побудила США приостановить обмен разведывательными данными с Киевом на неделю. В зависимости от поставок оружия США и спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска оказалась слабым местом.

В то же время по словам Штиллермана, европейские правительства и оборонные группы уже рассматривают возможность закупки и совместного производства дронов и ракет его компании, которые значительно дешевле западных моделей.

Европейская гонка за интеграцию проверенного на поле боя украинского оружия проходит на фоне опасений относительно ослабления обязательств США по безопасности континента.

"Идея, лежащая в основе нашего оружия, состоит в том, что мы продаем не только оружие и не только безопасность, но и независимость в сфере безопасности", - подчеркнул Штиллерман.

По его словам, компания расширяет производство крылатых и баллистических ракет и разрабатывает "общеевропейский щит противовоздушной обороны" во избежание зависимости от конкретных производителей.

Ранее сообщалось, что компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных дронов и крылатых ракет "Фламинго", рассматривает возможность строительства космодрома и деятельности, связанной с ракетной программой.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно.   Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование   баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

Автор:
Светлана Манько