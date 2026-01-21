Украинская Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", планирует построить космодром в ОАЭ

Украинская оборонная компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных дронов и крылатых ракет "Фламинго", в рамках соглашения о продаже своей доли акций суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов рассматривает возможность строительства космодрома в ОАЭ и деятельности, связанной с ракетной программой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила СТО Fire Point Ирина Терех на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"У Украины всегда была очень мощная космическая программа, но, как и любая другая европейская страна, мы ее отдали и отказались от нее, поэтому мы хотим ее возродить", – рассказала Терех, уточнив, что в будущем Fire Point хочет иметь собственную космическую программу.

Она отметила, что официальное оглашение деталей о сотрудничестве компании с ОАЭ ожидается в конце первого квартала этого года.

Fire Point продает долю акций ОАЭ

В конце декабря сообщалось, что миноритарную часть Fire Point приобретет оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ. Сумма сделки составит примерно 760 миллионов долларов, в то время как в целом украинский производитель оружия был оценен в $2,5 млрд.

Fire Point уже предоставила нужные документы в Антимонопольный комитет Украины.

Оборонную компанию Fire Point основали в 2022 году Денис Штилерман и Егор Скалига, а позже к ним присоединилась Ирина Терех.

Оборонная группа EDGE согласно информации на ее сайте, была создана в 2019 году со штаб-квартирой в столице ОАЭ Абу-Даби. Она объединяет более 35 организаций из шести основных кластеров: платформы и системы, ракеты и вооружения, космические и кибертехнологии, коммерческое направление (EDGE Commercial), технологии и инновации, а также национальная безопасность.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.