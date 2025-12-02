Дело Миндича: Дания требует отчет о компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты

В Дании обеспокоены коррупционным скандалом в Украине и потенциальной причастностью к нему компании Fire Point, производящей дальнобойные дроны и ракеты "Фламинго".

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает "Европейская правда".

Он убежден, что датский завод Fire Point не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу, но Дания все же ожидает от Киева разъяснения ситуации и пригласила отчет "о некоторых моментах, которые были подняты публично".

"Нет никакой связи с заводом в Дании, поскольку необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому, относительно создания Fire Point в Дании, у меня нет никаких обеспокоений. Но, конечно, я обеспокоен текущей дискуссией о коррупционном скандале в Украине", – подчеркнул Поульсен.

Он добавил, что страна делает все возможное, чтобы отследить движение средств, в частности, благодаря внешним аудиторам для мониторинга пожертвований.

Напомним, в начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point с 1 декабря запустит в Дании завод по производству твердого ракетного топлива у базы ВВС Скридструп, где дислоцируются истребители F-35.

Fire Point и фигуранты коррупционного скандала

Как рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, бизнесмен Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в украинской энергетике, пытался получить 50% акций оборонной компании.

Штиллерман также подтвердил, что в Fire Point работал Игорь Фурсенко, один из фигурантов громких "пленок" по делу НАБУ и САП "Мидас".

Кроме того Михаил Цукерман, брат другого фигуранта антикоррупционных расследований Александра Цукермана, является банкиром Штилермана. Последний подтвердил, что посещал его бэк-офис, последний раз – в 2024 году.

"Он мой банкир. Я доверил ему свои деньги, и они там лежат", – сказал соучредитель Fire Point.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно избралмеру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.