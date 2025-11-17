Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в наблюдательный совет украинской оборонной компании Fire Point – АР

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео присоединился к наблюдательному совету украинской оборонной компании Fire Point, известной производством дальнобойных беспилотников и крылатых ракет, способных поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АР.

Стремясь укрепить свою международную репутацию, Fire Point расширяет инфраструктуру: компания строит новый завод в Дании и привлекает к сотрудничеству известных международных специалистов в оборонной отрасли. Также предприятие планирует существенно увеличить производство своих боевых крылатых ракет, более чем удвоив нынешние мощности.

Несмотря на активное развитие, внимание общественности остается прикованным к расследованию, которое длится уже более года. Руководство Fire Point заявляет, что работает прозрачно и в соответствии с нормами военного положения, а также заказало независимый международный аудит, чтобы снять беспокойство по поводу ценообразования и производственных процессов.

"В общем-то хорошо, что они над этим работают. Мы, как компания, полностью поддерживаем тот факт, что это расследование проводится", - сказала главный технический директор компании Ирина Терех.

По ее словам, Fire Point обратилась в крупную международную компанию для всесторонней проверки, а результаты аудита еще ожидаются.

Критики же выражают обеспокоенность по поводу непрозрачного происхождения компании, ее доминирующей позиции в контрактах с Министерством обороны и вероятных связей с бизнесменом Тимуром Миндичем, фигурирующим в крупном коррупционном скандале. Fire Point отвергает эти утверждения и настаивает на открытости.

Компания Fire Point, еще в 2022 году остававшаяся малоизвестной, сегодня превратилась в одного из ключевых игроков украинской оборонной индустрии. По словам руководства, в этом году доход предприятия может составить примерно 1 млрд долларов. Параллельно Fire Point строит новый завод в Дании для производства жесткого ракетного топлива, необходимого для его вооружения.

В последний визит в Украину один из заводов Fire Point посетил и специальный посланник США Кит Келлогг. По информации руководства компании, во время встречи присутствовали представители других украинских оборонных производителей.

Опираясь на успех дальнобойного беспилотника FP-1, Fire Point планирует существенно увеличить производство крылатых ракет, спрос на которые растет со стороны украинских военных, в частности из-за нехватки западных аналогов. Компания сообщает, что ракета FP-5 "Фламинго" уже по меньшей мере четырежды успешно применялась на поле боя.

В частности, в конце августа она была использована для удара по базе ФСБ в Армянске в оккупированном Крыму, а на прошлой неделе — по целям в российском Орле. Подробности о производственных объемах Fire Point не раскрывает из соображений безопасности.

Кроме "Фламинго", Fire Point представила на выставке MSPO в Польше разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО.

Расследование продолжается

Несмотря на стремительный рост, развитие компании сопровождается вниманием антикоррупционных органов. Следователи проверяют, не завышены ли цены в контрактах Министерства обороны на беспилотники FP‑1, а также изучают возможные связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем. При этом антикоррупционные структуры особо подчеркнули, что ракета "Фламинго" предметом расследования не является.

Вопросы возникли и из-за очевидной доминирующей позиции Fire Point на рынке беспилотников глубокого удара и непрозрачности структуры собственности. По официальным данным, юридическим владельцем компании указан Егор Скалига, связанный с индустрией развлечений. Антикоррупционные органы пока не обнародовали никаких выводов.

Основатель Fire Point Денис Штиллерман в комментарии AP заявил, что он является мажоритарным владельцем, а доля Скалиги составляет 2%. Он подтвердил несколько встреч с Миндичем, но компания отрицает какие-либо бизнес-связи с ним.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры предосторожности.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.