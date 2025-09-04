Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,35

48,18

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты и ПВО: какие характеристики

ракета
Украинские ракеты Fire Point FP-7 и FP-9. Фото: Милитарный

Украинская компания Fire Point представила на выставке MSPO в Польше разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".

Характеристики ракет

Компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9.

  • FP-7

FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, наибольшую скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения целей на средних дистанциях.

  • FP-9

FP-9 имеет дальность полета до 855 км, развивает скорость 2200 м/с и уносит боевую часть весом 800 кг. Ракета поднимается на высоту до 70 км и с точностью до 20 метров может поражать цели далеко в тылу противника.

Отметим, что украинская компания Fire Point является разработчиком крылатой ракеты "Фламинго".

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что   в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.

Характеристики FP-5, или "Фламинго":

  • Дальность: 3000 км.
  • Время в воздухе: более 4 часов.
  • Максимальная скорость: 950 км/ч.
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.
  • Размах крыла: 6 метров.
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн.
  • Вес боевой части: 1 тонна.
Автор:
Ольга Опенько