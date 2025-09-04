Украинский Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты и ПВО: какие характеристики

Украинская компания Fire Point представила на выставке MSPO в Польше разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".

Характеристики ракет

Компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9.

FP-7

FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, наибольшую скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения целей на средних дистанциях.

FP-9

FP-9 имеет дальность полета до 855 км, развивает скорость 2200 м/с и уносит боевую часть весом 800 кг. Ракета поднимается на высоту до 70 км и с точностью до 20 метров может поражать цели далеко в тылу противника.

Отметим, что украинская компания Fire Point является разработчиком крылатой ракеты "Фламинго".

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.

Характеристики FP-5, или "Фламинго":