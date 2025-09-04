- Категория
Украинский Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты и ПВО: какие характеристики
Украинская компания Fire Point представила на выставке MSPO в Польше разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".
Характеристики ракет
Компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9.
- FP-7
FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, наибольшую скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета – 250 секунд.
Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения целей на средних дистанциях.
- FP-9
FP-9 имеет дальность полета до 855 км, развивает скорость 2200 м/с и уносит боевую часть весом 800 кг. Ракета поднимается на высоту до 70 км и с точностью до 20 метров может поражать цели далеко в тылу противника.
Отметим, что украинская компания Fire Point является разработчиком крылатой ракеты "Фламинго".
Что известно о ракете "Фламинго"
17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.
"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.
18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"
Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.
Характеристики FP-5, или "Фламинго":
- Дальность: 3000 км.
- Время в воздухе: более 4 часов.
- Максимальная скорость: 950 км/ч.
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.
- Размах крыла: 6 метров.
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн.
- Вес боевой части: 1 тонна.