Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,23

44,12

EUR

51,79

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Всемирный банк предоставит Украине 236 млн евро займа под гарантии Швеции

Евро
Всемирный банк предоставит Украине 236 млн евро займа под гарантии Швеции / Unsplash

Министерство финансов Украины и Всемирный банк заключили соглашение о предоставлении ссуды в размере 236 миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие приоритетных социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Финансовые ресурсы поступят в общий фонд госбюджета в ближайшее время. Кредит предоставляется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) под официальную гарантию правительства Швеции в рамках масштабного инвестиционного проекта PEACE in Ukraine ("Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине").

Куда направят средства и общий объем программы

Торжественное подписание документов состоялось при участии министра финансов Украины Сергея Марченко и операционного менеджера Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Кивина Томлинсона.

Значения и масштабы финансовой помощи:

  • Целевое предназначение: привлеченный капитал позволит обеспечить стабильное функционирование государственной системы в условиях военного положения. Деньги пойдут на своевременные выплаты социальных пособий для уязвимых слоев населения, финансирование зарплат госслужащих и бесперебойную работу базовых институтов.
  • Рекордные объемы: после зачисления этого займа суммарный объем финансовой поддержки Украины за все время реализации международного проекта PEACE достигнет почти 53,5 миллиарда долларов.

"Привлеченные средства позволят обеспечить устойчивость государственной системы и социально-экономическую стабильность Украины во время войны, а также гарантировать своевременные социальные выплаты", - подчеркнул Сергей Марченко во время церемонии подписания.

Напомним, правительство Швеции согласовало закупку 20 самолетов Gripen для Украины и передаст еще 16. Шведская сторона одобрила производство новейших истребителей модификации E/F за счет европейских фондов с долгосрочной перспективой поставок, а также согласовало передачу имеющихся бортов из собственных резервов. В свою очередь оборонное ведомство подтвердило, что Первые поставки истребителей Gripen и ракет Meteor для Украины ожидаются в течение ближайших 10 месяцев, что позволит существенно усилить возможности Воздушных сил в контроле над воздушным пространством.

Автор:
Максим Кольц