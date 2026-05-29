Всемирный банк предоставит Украине 236 млн евро займа под гарантии Швеции

Министерство финансов Украины и Всемирный банк заключили соглашение о предоставлении ссуды в размере 236 миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены на покрытие приоритетных социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Финансовые ресурсы поступят в общий фонд госбюджета в ближайшее время. Кредит предоставляется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) под официальную гарантию правительства Швеции в рамках масштабного инвестиционного проекта PEACE in Ukraine ("Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине").

Куда направят средства и общий объем программы

Торжественное подписание документов состоялось при участии министра финансов Украины Сергея Марченко и операционного менеджера Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Кивина Томлинсона.

Значения и масштабы финансовой помощи:

Целевое предназначение: привлеченный капитал позволит обеспечить стабильное функционирование государственной системы в условиях военного положения. Деньги пойдут на своевременные выплаты социальных пособий для уязвимых слоев населения, финансирование зарплат госслужащих и бесперебойную работу базовых институтов.

Рекордные объемы: после зачисления этого займа суммарный объем финансовой поддержки Украины за все время реализации международного проекта PEACE достигнет почти 53,5 миллиарда долларов.

"Привлеченные средства позволят обеспечить устойчивость государственной системы и социально-экономическую стабильность Украины во время войны, а также гарантировать своевременные социальные выплаты", - подчеркнул Сергей Марченко во время церемонии подписания.

