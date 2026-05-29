Проект SPIRIT: Украина получит от международных доноров $880 млн на модернизацию соцзащиты

Украина получит от доноров $880 млн на реформу соцзащиты / Freepik

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новый проект SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Инициатива имеет бюджет $880 млн и направлена на модернизацию системы социальной защиты Украины, поддержание уязвимых групп населения и усиление устойчивости общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи да единства.

Программа охватит более миллиона человек, среди которых малообеспеченные семьи, семьи с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди и граждане, осуществляющие уход.

Общая сумма финансирования состоит из займа Всемирного банка в размере $860 млн и грантовых средств от Великобритании и Германии в размере $20 млн. Грант предоставляется через Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Инициатива SPIRIT является составной частью международной поддержки и будет способствовать реформам европейской интеграции страны.

Проект предусматривает реализацию трех реформ:

  • создание единой системы Базовой социальной помощи вместо фрагментированных программ поддержки, которая обеспечит принцип "единого окна" и объединит финансирование с социальными услугами и трудоустройством через кейс-менеджмент;
  • реформа финансирования социальных услуг, где государственные средства будут направляться по принципу "деньги следуют за человеком" через закупку услуг у государственных, общественных и частных поставщиков;
  • модернизация системы поддержки лиц с инвалидностью через переход от медицинской модели к человекоцентрическому подходу, который оценивает потребности человека и расширяет доступ к реабилитации, вспомогательным средствам и трудоустройству.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что благодаря проекту SPIRIT Украина сможет усилить поддержку уязвимых людей, укрепить способность общин и инвестировать в человеческий капитал даже в условиях войны.

"Украина в дальнейшем терпит тяжелые гуманитарные и экономические потери. Уязвимые домохозяйства... нуждаются в надлежащей поддержке... Этот проект поддерживает реформы, направленные на преодоление бедности, улучшение доступа к социальной помощи и обеспечение того, чтобы поддержка достигла тех, кто в ней больше всего нуждается, даже во времена кризиса", – отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Автор:
Татьяна Ковальчук