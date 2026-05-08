Мировой банк профинансирует программы образования и бизнеса в Украине

Кабинет министров согласовал привлечение дополнительных займов от Международного банка реконструкции и развития на общую сумму $676 млн. Средства будут направлены на поддержку образования и развитие предпринимательства в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на соответствующие правительственные решения принято 6 мая и обнародовано на Правительственном портале.

Наибольшую часть финансирования - $390 млн - Украина планирует привлечь в рамках второго дополнительного финансирования программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство". Проект направлен на поддержку бизнеса и экономическую устойчивость в условиях войны.

Еще $286 млн правительство согласовало в рамках третьего дополнительного финансирования программы "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине".

Финансирование должно поддержать:

функционирование образовательной системы в условиях войны

доступность обучения

устойчивость школ и образовательной инфраструктуры

программы поддержки предпринимательства и экономического обновления

Правительство также ранее согласовало привлечение дополнительного гранта на бюджетную поддержку от МБРР в размере $2,35 млрд в рамках программы «Основы роста».

Международный банк реконструкции и развития входит в структуру Всемирного банка и остается одним из ключевых финансовых партнеров Украины во время войны.

В итоге Украина продолжает наращивать международное финансирование для поддержки базовых секторов экономики, в том числе образования и малого и среднего бизнеса.

