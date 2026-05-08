Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировой банк профинансирует программы образования и бизнеса в Украине

Евро
Мировой банк профинансирует программы образования и бизнеса в Украине / Unsplash

Кабинет министров согласовал привлечение дополнительных займов от Международного банка реконструкции и развития на общую сумму $676 млн. Средства будут направлены на поддержку образования и развитие предпринимательства в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на соответствующие правительственные решения принято 6 мая и обнародовано на Правительственном портале.

Наибольшую часть финансирования - $390 млн - Украина планирует привлечь в рамках второго дополнительного финансирования программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство". Проект направлен на поддержку бизнеса и экономическую устойчивость в условиях войны.

Еще $286 млн правительство согласовало в рамках третьего дополнительного финансирования программы "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине".

Финансирование должно поддержать:

  • функционирование образовательной системы в условиях войны
  • доступность обучения
  • устойчивость школ и образовательной инфраструктуры
  • программы поддержки предпринимательства и экономического обновления

Правительство также ранее согласовало привлечение дополнительного гранта на бюджетную поддержку от МБРР в размере $2,35 млрд в рамках программы «Основы роста».

Международный банк реконструкции и развития входит в структуру Всемирного банка и остается одним из ключевых финансовых партнеров Украины во время войны.

В итоге Украина продолжает наращивать международное финансирование для поддержки базовых секторов экономики, в том числе образования и малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что   Европейский Союз выделяет   10 млн. евро на развитие цифровых государственных сервисов Украины и их интеграцию с европейскими стандартами.

Автор:
Татьяна Гойденко