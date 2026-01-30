ЕС выделяет €10 млн на цифровую трансформацию государственных сервисов Украины

Европейский Союз выделяет 10 млн. евро на развитие цифровых государственных сервисов Украины и их интеграцию с европейскими стандартами. Финансирование направлено на усиление цифровой устойчивости государства и приближение Украины к Единому цифровому рынку ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Средства будут использованы на развитие трансграничных электронных услуг, которые поддержат интеграцию Украины в общий рынок услуг, товаров и капитала со странами Евросоюза.

Отдельное направление – внедрение Трембита 2.0, обновленной системы обмена данными между государственными реестрами, которая должна ускорить работу органов власти.

Также планируется запуск системы контроля доступа к персональным данным, которая позволит гражданам видеть, когда и кем пересматривалась их информация. Часть финансирования будет направлена на развитие сети центров предоставления административных услуг - в частности, модернизацию системы "Улей" для подключения новых ЦНАПов и повышения качества их работы.

Проект предусматривает внедрение европейских стандартов управления данными и обучение специалистов в рамках Центра цифровых компетенций, подготавливаемых экспертами по электронным услугам.

Исполняющий обязанности Министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков отметил, что новое финансирование позволит не только продолжить цифровизацию, но и обеспечить полную синхронизацию украинских цифровых решений с цифровым пространством ЕС.

В Представительстве Европейского Союза в Украине отмечают, что инвестиции направлены на создание быстрых, безопасных и современных государственных сервисов даже в условиях полномасштабной войны.

Проект реализует академия электронного управления (Эстония). Партнерство Украины с ЕС в сфере цифровой трансформации длится почти десять лет, а общий объем общих инвестиций за это время превысил 80 млн. евро.

В общей сложности Минцифры реализует девять экспериментальных проектов, согласованных решениями правительства.