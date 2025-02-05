Быстрый обмен данными между реестрами: "Трембита" совершила 10 млрд транзакций

Система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами "Трембита" обеспечивает быстрый обмен данными между реестрами и государственными органами, позволяя украинским получать электронные услуги и генерировать документы без очередей и бюрократии. За более чем 5 лет работы системы было совершено более 10 миллиардов операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В пресс-службе отмечают, что за это время "Трембита" сэкономила украинцам более 38 миллиардов гривен на поездках в учреждения и ксерокопии, а также сохранила более 124 тысяч лет времени, которое люди потратили бы на очереди и заполнение заявлений от руки.

Благодаря "Трембите" украинцы экономят время и деньги, а также помогают сохранять экологию, уменьшая выбросы угарного газа, подчеркивают в Минцифре.

О "Трембите"

"Трембита" – это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами, информационными системами и т.п.

Она призвана предоставить органам государственной власти и местному самоуправлению оперативный, беспрепятственный и надежный доступ к информации, необходимой для осуществления их полномочий.

Благодаря "Трембити" украинцы могут быстро и удобно пользоваться государственными услугами через "Дію", не посещая учреждения.

Систему запустили в 2020 году.

Трембит активно развивается при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, которые внедряет Академия электронного управления.

Напомним, в Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.

Добавим, у "Действия" появится ИИ-ассистент, который будет принимать и переадресовывать жалобы граждан, упрощая процесс их обработки и обеспечивая быструю реакцию на обращение.