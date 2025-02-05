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Швидкий обмін даними між реєстрами: "Трембіта" здійснила 10 млрд транзакцій
Система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами "Трембіта" забезпечує швидкий обмін даними між реєстрами та державними органами, дозволяючи українцям отримувати електронні послуги та генерувати документи без черг і бюрократії. За понад 5 років роботи системи було здійснено більше 10 мільярдів операцій.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
В пресслужбі зазначають, що за цей час "Трембіта" зекономила українцям понад 38 мільярдів гривень на поїздках до установ та ксерокопіях, а також зберегла понад 124 тисячі років часу, який люди витратили б на черги та заповнення заяв від руки.
Завдяки "Трембіті" українці економлять час і гроші, а також допомагають зберігати екологію, зменшуючи викиди чадного газу, підкреслюють в Мінцифрі.
Про "Трембіту"
"Трембіта" - це національна система електронної взаємодії між державними інформаційними ресурсами, електронними реєстрами, інформаційними системами тощо.
Вона покликана надати органам державної влади та місцевого самоврядування оперативний, безперешкодний і надійний доступ до інформації, необхідний їм для здійснення їх повноважень.
Завдяки "Трембіті" українці можуть швидко та зручно користуватися державними послугами через "Дію", не відвідуючи установи.
Систему запустили у 2020 році.
Трембіта активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які впроваджує Академія електронного управління.
Нагадаємо, в Україні розпочинає роботу WinWin AI Center of Excellence. Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі.
Додамо, у "Дії" з’явиться ШІ-асистент, який буде приймати та переадресовувати скарги громадян, спрощуючи процес їх обробки та забезпечуючи швидку реакцію на звернення.