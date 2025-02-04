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У "Дії" з’явиться ШІ-асистент для прийому та переадресації скарг громадян

У "Дії" з’явиться ШІ-асистент для прийому та переадресації скарг громадян
До ШІ-асистента в "Дії" можна буде звертатися голосом. Фото: Мінцифри.

В першому кварталі 2025 року в “Дії” може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над тим, щоб в "Дії" з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав Федоров.

Що відомо про помічника

До ШІ-асистента в "Дії" можна буде звертатися голосом, оскільки він зможе трансформувати голос у текст.

Після цього система визначить, яке міністерство відповідає за вирішення скарги або питання, і перенаправить звернення до відповідних органів.

Про подальші плани 

Віцепрем'єр-міністр також повідомив, що Мінцифри зосереджує увагу на понад десятку проєктів, включаючи фанрейзингову платформу, найбільше мовне медіа та BrayOne, GovTech.

Він підкреслив, що в галузі штучного інтелекту Міністерство ставить амбітну мету — до 2030 року увійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та застосування ШІ-рішень. 

Однак він зазначив, що Україні варто очікувати конкуренції з OpenAI або DeepSeek лише після 2025 року.

Нагадаємо, в Україні розпочинає роботу WinWin AI Center of Excellence. Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі.

Автор:
Ольга Опенько