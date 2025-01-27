Китайський ШІ DeepSeek обійшов ChatGPT у App Store: акції Nvidia різко впали

Китайський ШІ-стартап DeepSeek AI Assistant несподівано став лідером серед безкоштовних додатків у Apple App Store у Сполучених Штатах. Ця подія викликала резонанс у технологічному світі.

Про це пише Reuters.

Успіх DeepSeek кидає виклик довготривалій перевазі США у сфері штучного інтелекту та ставить під сумнів ефективність обмежень на експорт технологій до Китаю. Акції одного з найвідоміших виробників чипів Nvidia стрімко полетіли вниз, оскільки китайський ШІ довів, що для створення потужного ШІ не потрібно використовувати найновіше обладнення.

DeepSeek використовує модель DeepSeek-V3, яку розробники називають однією з найкращих серед моделей з відкритим вихідним кодом. Вона конкурує з провідними моделями таких гігантів, як OpenAI та Meta.

Стартап стверджує, що його модель тренувалася на чіпах Nvidia H800, які вважаються менш потужними, ніж найсучасніші мікросхеми Nvidia A100, доступні в США. Незважаючи на це, результати навчання вразили багатьох експертів: витрати на тренування моделі склали менше $6 млн, що значно нижче від витрат конкурентів.

Цей успіх викликає сумніви у здатності експортного контролю США зупинити розвиток штучного інтелекту в Китаї, навіть із обмеженнями на постачання передових чіпів.

Економічний ефект

Успіх DeepSeek серйозно вплинув на глобальний ринок технологій.

Падіння акцій Nvidia: акції компанії знизилися на понад 13% на передринкових торгах. Якщо цей тренд продовжиться, це може стати одним із найбільших падінь вартості акцій компанії в історії.

акції компанії знизилися на понад 13% на передринкових торгах. Якщо цей тренд продовжиться, це може стати одним із найбільших падінь вартості акцій компанії в історії. Фінансові втрати: загальна втрата ринкової капіталізації технологічних компаній у США та Європі оцінюється в $1,2 трлн.

загальна втрата ринкової капіталізації технологічних компаній у США та Європі оцінюється в $1,2 трлн. Реакція фондових індексів: ф’ючерси Nasdaq 100 впали на 5,2%, а S&P 500 — на 2,4%. У Європі акції виробника мікросхем ASML Holding NV впали на 12%.

Що відомо про DeepSeek?

DeepSeek — стартап із Ханчжоу, заснований у 2023 році. Його модель DeepSeek-V3 стала першим продуктом китайської розробки, який привернув серйозну увагу у Кремнієвій долині.

DeepSeek демонструє прозорість у роботі, показуючи процес виконання запитів користувачів та своє міркування. Додаток став лідером у рейтингу завдяки своєму інноваційному підходу та простоті використання.

Критика американських підходів до контролю ШІ

Reuters пише, що досвід DeepSeek викликає питання щодо ефективності обмежень, накладених адміністрацією США на експорт технологій до Китаю.

Починаючи з 2021 року американський уряд намагався обмежити постачання передових мікросхем, щоб стримати розвиток штучного інтелекту в КНР.

Однак успіх DeepSeek продемонстрував, що китайські компанії можуть досягати значних результатів, навіть працюючи з менш потужними ресурсами.

Марк Андріссен, один із провідних інвесторів у Кремнієвій долині, назвав додаток DeepSeek одним із найдивовижніших проривів у сфері штучного інтелекту, а керуючий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Лінг заявив, що DeepSeek показує, що можна розробляти потужні моделі штучного інтелекту дешевше, що ставить під сумнів інвестиційні моделі гіперскейлерів, які раніше були лідерами у цій сфері.

Повідомляється, що поява DeepSeek змінює уявлення про домінування США у сфері штучного інтелекту. Вона також демонструє, що розвиток цієї галузі стає все доступнішим і менш залежним від гігантських інвестицій.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI представила Operator — штучний інтелект, який здатний виконувати цифрові завдання в Інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням.