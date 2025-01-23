Україна залучатиме штучний інтелект для пошуку вакансій та підвищення зайнятості населення

Міністерство економіки України працює над впровадженням сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту (ШІ), для поліпшення ситуації на ринку праці.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що ця ініціатива є частиною стратегії розвитку людського капіталу, яку презентував Інститут глобальних змін Тоні Блера (TBI).

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна розповіла, що дослідження Інституту визначило основні категорії населення, які потребують додаткової уваги для залучення до економічної активності. Серед них: молодь, жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, українці за кордоном та економічно неактивне населення.

За її словами, Мінекономіки залучає провідні міжнародні інституції, щоб впроваджувати найефективніші політики для посилення ринку праці, а Інститут Тоні Блера презентував дев’ять напрямків, які можуть сприяти збільшенню зайнятості в коротко- та довгостроковій перспективі.

Наразі Міністерство сфокусоване на трьох ключових напрямах:

інтеграція ШІ для пошуку вакансій і підбору кадрів;

подолання бар’єрів для працевлаштування жінок;

перенавчання та здобуття нових професій.

За даними Інституту Тоні Блера, 37% безробітних українців готові змінити професію або пройти перенавчання. У 2023 році Міністерство спільно з Державною службою зайнятості та донорами вже допомогло близько 100 тисячам людей опанувати нові навички чи підвищити кваліфікацію.

Під час зустрічі також обговорювали структурні виклики, спричинені війною та масовою міграцією. Особливу увагу приділили створенню інструментів для повернення українців додому, їх працевлаштування, розвитку підприємництва та створення нових робочих місць.

"Роль людського капіталу є однією з ключових у відновленні, зростанні та зміцненні нашої економіки. Хочу подякувати колегам з Інституту Тоні Блера за плідну зустріч та спільний пошук шляхів покращення ситуації з ринком праці в Україні. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку", — підсумувала Бережна.

Про ринок праці та безробіття в Україні

Додамо, що рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.

Проте, ці тенденції є далекими від реального життя, де за різними оцінками від НБУ та уряду фактичний рівень безробіття складає 14-18% (як відсоток від економічно активного населення), а реальна кількість безробітних сягає 1,8-2,2 млн осіб, тобто у 20 разів є більшою за зареєстроване безробіття.

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.