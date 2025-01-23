Украина будет привлекать искусственный интеллект для поиска вакансий и повышения занятости населения

Министерство экономики Украины работает над внедрением современных технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), для улучшения ситуации на рынке труда.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что эта инициатива является частью стратегии развития человеческого капитала, представленной Институтом глобальных изменений Тони Блэра (TBI).

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная рассказала, что исследование Института определило основные категории населения, нуждающиеся в дополнительном внимании для привлечения к экономической активности. Среди них молодежь, женщины, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, украинцы за рубежом и экономически неактивное население.

По ее словам, Минэкономики привлекает ведущие международные институции, чтобы внедрять самые эффективные политики для усиления рынка труда, а Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости в кратко- и долгосрочной перспективе.

Министерство сфокусировано на трех ключевых направлениях:

интеграция ИИ для поиска вакансий и подбора кадров;

преодоление барьеров для трудоустройства женщин;

переобучение и получение новых профессий.

По данным Института Тони Блэра, 37% безработных украинцев готовы сменить профессию или пройти переобучение. В 2023 году Министерство совместно с Государственной службой занятости и донорами уже помогло около 100 тысячам людей овладеть новыми навыками или повысить квалификацию.

В ходе встречи также обсуждали структурные вызовы, вызванные войной и массовой миграцией. Особое внимание было уделено созданию инструментов для возвращения украинцев домой, их трудоустройству, развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест.

" Роль человеческого капитала является одной из ключевых в восстановлении, росте и укреплении нашей экономики. Хочу поблагодарить коллег из Института Тони Блера за плодотворную встречу и совместный поиск путей улучшения ситуации с рынком труда в Украине. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении" , — подытожила Бережная.

О рынке труда и безработицы в Украине

Добавим, что уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

Однако, эти тенденции далеки от реальной жизни, где по разным оценкам от НБУ и правительства фактический уровень безработицы составляет 14-18% (как процент от экономически активного населения), а реальное количество безработных достигает 1,8-2,2 млн человек, то есть в 20 раз больше зарегистрированной безработицы.

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Заметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.