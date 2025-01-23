Официальная безработица в Украине достигла исторического минимума, но реальные цифры в 20 раз выше

Уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данило Гетманцев.

Он отметил, что зарегистрированные безработные – это лица, которые ищут работу и встали на учет в центрах занятости, чтобы получать выплаты по безработице. Для получения статуса безработного нужно предоставить трудовую книжку, документы об образовании и военно-учетный документ.

Цифры далеки от реальной жизни

Так, в конце 2023 г. было зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, в том числе 72 тыс. женщин. А два года назад, в декабре 2022 года, безработных было 186,5 тыс. человек, в том числе 127,7 тыс. лиц.

Гетманцев заметил, что этот показатель и до войны отражал лишь примерно 1/5 реальной или фактической безработицы, измеряемой Госстатом по методологии Международной организации труда путем опроса домохозяйств. В первую очередь, в силу низких стимулов для регистрации «на бирже труда» (небольших выплат, несоответствия предложенной работы квалификации безработного, бюрократической волокиты и т.п.).

"С началом войны, выезда части граждан за границу и усиление военного учета – количество зарегистрированных безработных, в основном мужчин, начало резко сокращаться, обуславливая «женское лицо» зарегистрированной безработицы", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что все эти тенденции далеки от реальной жизни, где по разным оценкам от НБУ и правительства фактический уровень безработицы составляет 14-18% (как процент от экономически активного населения), а реальное количество безработных достигает 1,8-2,2 млн человек, то есть в 20 раз больше зарегистрированной безработицы.

Как сообщили в НБУ, больше всего безработных состоят на учете в Днепропетровской области (7,9 тыс. человек) и Харьковской (7,3 тыс. человек).

"Парадокс в том, что высокая безработица сосуществует со значительным дефицитом профессиональных кадров (как следует из опросов бизнеса и темпов роста официальных зарплат). Это свидетельствует о глубоких диспропорциях на рынке труда и высокой структурной безработице, обусловленной изменениями в структуре экономики и потоками миграции из-за войны ", — подытожил Гетманцев.

Отметим, в мае прошлого года Нацбанк сообщал, что в Украине более 24 тысяч. мужчин официально зарегистрированы как безработные. Но, как замечала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, статистика зарегистрированных безработных сегодня не отражает реального состояния безработицы. По ее словам, из-за мобилизации сегодня уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то сегодня 77%, а в некоторых регионах 80% — это женщины.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Добавим, что Сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это в частности люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Заметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.