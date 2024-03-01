Дефицит работников подталкивает предприятия к повышению заработной платы: ситуация на рынке труда

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад. Количество вакансий растет, а некоторые компании, в первую очередь в сфере торговли и услуг, даже ожидают расширения штата.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ситуация на рынке труда

Отмечается, что предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда.

"Проблема поиска квалифицированных кадров была актуальна и до полномасштабной войны, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. Поэтому уровень безработицы сокращается медленно", - отмечают в НБУ.

Если в 2023 году уровень безработицы составил 19%, то в 2024-м регулятор прогнозирует, что он будет находиться в пределах 16,2%, а уже в 2026-м снизится до 12,2%.

Повышение зарплат

Как отмечают в НБУ, рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат не только в номинальном измерении, но и в реальном – то есть выше уровня инфляции.

По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.

НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в следующем году

"Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за защитников, которые вернутся с фронта, так и за вынужденных мигрантов. Эта конкуренция и дальше будет стимулировать рост реальных зарплат", - прогнозируют в НБУ.

Заметим, в январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19500 грн.

Рынок труда имеет больше предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

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