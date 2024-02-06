Рост зарплат, количества соискателей и конкуренции: что происходило с рынком труда в январе

В 2024 году на рынке труда увеличилось количество соискателей, из-за чего возросла конкуренция. Работодатели ответили увеличением зарплат и требований к кандидатам.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

Статистика января

Как выяснили аналитики Work.ua, конкуренция за вакансии ощутимо возросла после традиционного предновогоднего падения. Однако работодатели еще не так активны — количество предложений работы на рынке ниже, чем в декабре. Впрочем, обе тенденции являются нормальными сезонными явлениями.

Вместе с тем, в январе сохранилась тенденция роста заработной платы. Теперь средний показатель в Украине составляет 19 500 грн. Однако вместе с вознаграждением растут и требования к соискателям — работодатели все чаще упоминают в вакансиях об ожиданиях владения английским языком.

Рынок труда восстановился на 93%

В январе 2024 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 91 021 вакансию. Это на 6% меньше, чем было в декабре 2023 года и на 7% меньше января 2022 года. То есть по количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно.

Если сравнивать с довоенными показателями, больше всего возросло количество вакансий в таких областях: Закарпатская (155%), Ивано-Франковская (146%), Хмельницкая (125%), Львовская (123%), Винницкая (120%), Ровенская (118%) ) и Черновицкая (116%).

Области-лидеры по абсолютному количеству предложений работы неизменны: Киевская (30 913 вакансий), Львовская (8 473), Днепропетровская (8 452), Одесская (5 752) и Харьковская (3 347). В этих областях сосредоточено 63% всех вакансий.

Требование о знании английского языка – практически в каждой десятой вакансии

В декабре во всех категориях-лидерах уменьшилось количество предложений:

Рабочие специальности, производство – 14 923 вакансий, -14% к декабрю;

Сфера обслуживания – 14 674, -13%;

Продажа, закупка - 13 090, -1%;

Розничная торговля – 10 809, -11%;

Логистика, состав, ВЭД - 9096, -10%;

Администрация, руководство среднего звена – 8 340, -2%;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм - 7 591, -16%;

Транспорт, автобизнес - 7 214, -3%;

Бухгалтерия, аудит - 6 752, -2%;

Медицина, фармацевтика – 6 326, -2%.

Но сразу в 7 категориях количество работы, напротив, увеличилось. Наибольший прирост мы видим в категории "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны Украины.

А вот в разрезе отдельных профессий в январе вырос спрос на таких специалистов:

сметчик (+21% к декабрю, 138 вакансий);

коррекционный педагог (+20%, 147);

пресс-секретарь (+20%, 139);

сервисный инженер (+20%, 324);

массажист (+18%, 267);

финансовый аналитик (+16%, 342);

токарь (+16%, 200);

графический дизайнер (+15%, 188);

флорист (15%, 267);

менеджер проектов (+15%, 651).

В абсолютных цифрах рынок труда имеет больше предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

Январское падение количества вакансий повлияло практически на все виды вакансий. Так, уменьшилось количество предложений дистанционной работы, уменьшилось количество вакансий для студентов и людей без опыта. Работодатели все чаще указывают, что их вакансия открыта для ветеранов (+6% к декабрю, 6 194 предложений работы) и пенсионеров (+1%, 4 033).

Если сравнить с декабрем, требование знания английского языка появляется в вакансиях значительно чаще. В январе такое требование встречалось в 7 990 вакансиях, что на 19% больше, чем было в предыдущем месяце. В общей сложности 9% предложений работы предполагают знание английского.

Более 30% соискателей желают работать в Киевской области или дистанционно

В январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. В трети всех резюме в качестве желаемого региона работы указана Киевская область или дистанционная занятость.

По сравнению с показателями декабря количество резюме выросло на 24%. Сейчас у работодателей есть больше шансов найти квалифицированных специалистов. Увеличение количества кандидатов повлияло на конкуренцию – она выросла на 42% по сравнению с декабрем.

Аналитики Work.ua отмечают, что наибольшее количество откликов на вакансии в декабре получали работодатели в Киевской, Винницкой, Волынской, Львовской и Харьковской областях. А самая сложная ситуация с откликами кандидатов в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

В январе конкуренция за дистанционную работу в 5 раз превышала средние показатели: украинцы и дальше больше всего хотят работать онлайн. На наиболее конкурентные удаленные должности количество отликов от кандидатов выросло еще в несколько раз. К таким должностям относятся Front-end разработчик, верстальщик, веб-дизайнер, тестировщик, Android-программист, видеомонтажер, Python-программист, программист Java.

А вот труднее всего находить специалистов рабочих профессий и медиков. В список должностей с самой низкой конкуренцией в январе вошли машинист тепловоза, составитель поездов, специалист по камнеобработке, горняк, онкохирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, гирудотерапевт.

На сайте Work.ua не только кандидаты отправляют резюме, но и работодатели могут предлагать соискателям вакансии. По критерию соотношения количества предложений к количеству вакансий наиболее активными были работодатели, которые искали домохозяек, риелторов, полицейских, операторов контакт-центра, менеджеров по развитию, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, учителей английского, продавцов-консультантов, промоутеров.

Женщин на рынке труда становится все больше

В январе на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 350 858 резюме. Среди них 60% женщин и 40% мужчин. По сравнению с предыдущими месяцами доля женщин на рынке труда увеличилась. А вот в распределении соискателей по возрасту и опыту работы существенных изменений не произошло.

В январе стало больше кандидатов по таким профессиям: вышивальщица (+107% к декабрю), SMM-специалист (+99%), формовщик (+72%), страховой агент (+68%), офис-менеджер (+68%), диетолог (+67%), экскурсовод (+67%), чертежник (+66%), психиатр (+66%), ивент-менеджер (+64%).

Вакансии в Силах обороны среди лидеров по зарплатам

Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+150 грн до 21 000 грн), Львовской (+230 грн до 19 230 грн), Одесской (+500 грн до 18 500 грн) и Днепропетровской областях (+500 грн до 18 500 грн) ). А вот в Харьковской области зарплата снова не выросла и уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.

В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:

Страхование - 22 000 грн, +10% к декабрю;

Охрана, безопасность – 17 500 грн, +6%;

Сельское хозяйство, агробизнес – 21 000, +5%;

Недвижимость - 36500, +4%;

Розничная торговля – 16000, +3%.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) видим должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн). Чтобы присоединиться к Силам обороны Украины, оставляйте отзывы на вакансии, размещенные на странице work.ua/zsu/.

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) самые большие зарплаты в декабре имели:

47 500 грн - медиабаер;

45 000 грн - водитель-международник;

42 500 грн - керамист;

40 000 грн - рихтовщик;

37 500 грн - эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;

36 250 грн - зубной техник.

Фото: ua.depositphotos.com