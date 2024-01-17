"Предложений работы становится больше, а кандидатов — нет". Как быстро закрываются вакансии и сможет ли Украина преодолеть кадровый кризис в 2024 году

Находящиеся в поиске работы кандидаты с нетерпением ждут, когда работодатель начнет рассматривать резюме, а в идеале - позовет на собеседование. Длительное ожидание ответа со стороны работодателя иногда приводит к тому, что кандидат теряет надежду, однако срок рассмотрения резюме может быть как быстрым, так и длительным. Сколько работодатели могут рассматривать резюме кандидата, как быстро закрываются вакансии и удастся ли преодолеть кадровый голод в 2024 году - узнало Delo.ua.

В вопросах скорости закрытия вакансий картина отличается в зависимости от профессии, региона, зарплаты. На OLX Работа. что некоторые вакансии закрываются мгновенно в день публикации, другие — едва получают несколько отзывов в месяц, потому что по ней ищут очень узкопрофильного, дефицитного специалиста или условия слишком специфические.

Также есть такое понятие как "вечные" вакансии, которые компании размещают месяцами, а то и годами не закрывая. Такая тенденция часто наблюдается в сфере розничной торговли, логистики, производства. К примеру, когда экстенсивно растет сеть супермаркетов и стабильно ищут кассиров, грузчиков. Или же на производстве очень высокий дефицит квалифицированных сварщиков, слесарей высокого разряда и их могут продолжать искать, даже если на текущий момент позиция закрыта, чтобы иметь резерв.

В целом еще с лета 2022 года наблюдается высокая динамика возобновления рынка труда в количестве вакансий. В основном это вакансии рабочего сегмента — для так называемых голубых воротничков.

"Так что предложений работы становится больше, однако кандидатов — нет. В отличие от весны 2022, мы больше не наблюдаем безумного всплеска активности поисковиков. Кто-то уже нашел работу, около 6 миллионов человек выехали за границу, большое количество потенциальных кандидатов прямо или косвенно вовлечены в военных действиях", - говорят аналитики OLX Работа.

Также, согласно исследованиям OLX Работа, кандидаты менее склонны менять место работы, то есть если раньше часто была ситуация, когда человек имея работу продолжал мониторить рынок труда, рассматривая возможность перехода на новое место, с несколько лучшими условиями, то теперь работники больше ценят стабильность что, конечно, также влияет на количество кандидатов на рынке и скорость закрытия вакансий.

В каких отраслях быстро закрываются вакансии?

Согласно аналитике OLX Работа, сейчас быстрее всего закрываются вакансии в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Сфера начала оживать и, соответственно, интерес к работе в ней. В среднем вакансии в сфере гостинично-ресторанного бизнеса закрываются за 11-14 дней. Также с высокой динамикой закрываются вакансии с предложениями по подработке, работы для студентов. По другим сферам срок закрытия вакансий колеблется в пределах 1 месяца, а иногда длится около 60 дней.

"Если же говорить о тенденциях, то в 2023 году мы наблюдали снижение скорости закрытия вакансий ориентировочно на 24% по сравнению с 2022 годом. Несмотря на это, по меньшей мере на 26% вакансий больше было закрыто в 2023, чем в 2022", - рассказали в OLX. Работа.

Чаще всего в 2023 году на платформе OLX Работа искали продавцов, количество предложений по этой специальности выросло вдвое в 2023 году и составляло 50 533 вакансии против 25 294 в 2022-м. А вот с водителями другая картина — вакансий по этой специальности в 2023 году было на 27% меньше (23 275), чем в 2022 (31 747).

Что касается поисковиков, то тенденции схожи — больше всего они отзывались на вакансии продавцов, водителей, разнорабочих, краткосрочной подработки, работы для студентов — как в 2022-м, так и в 2023 году.

По данным Work.ua, в 2023 году наблюдалась особенно высокая конкуренция среди соискателей за удаленную работу и должности в IT. Именно такие предложения получили рекордное количество отзывов за 1 день. Вакансия, ставшая рекордсменом по количеству отзывов, это менеджер по обработке онлайн-заказов магазина корейской косметики, на которую за сутки откликнулись 778 кандидатов. Компания предлагала зарплату ниже средней (6 000 грн), но соискателей привлекла возможность работать удаленно неполный рабочий день.

Также 500+ отзывов за 1 день получили вакансии из сферы IT. В частности, 631 искатель направил резюме на вакансию UI/UX-дизайнера в маркетинговое агентство. Еще 537 отзывов поступило на вакансию Trainee/Junior Front-end developer для разработчика с 6 месяцами опыта. И замыкает тройку лидеров в IT предложение для Front-end программиста (ReactJS). В вакансии соискателям обещали "небольшую зарплату и много работы", однако она собрала 504 отзыва в день.

В целом в 2023 году конкуренция среди соискателей падала от месяца к месяцу. В то же время, некоторые кандидаты были достаточно проактивными и прислали рекордное количество резюме за 1 день. К примеру, один искатель в сутки откликнулся на 414 вакансий, который прислал резюме разнорабочего, но раньше был учителем русского языка. Также Head Team/Руководитель арбитражной команды (Google/Facebook) имел 404 отзывов в день, менеджер по развитию, который 380 раз в сутки направил резюме и менеджер по продажам и развитию бизнеса, откликнувшийся на 374 вакансии за 1 день.

“На фоне таких цифр в сутки может показаться, что отправить несколько сотен отзывов в месяц – мелочи. Однако это свидетельствует о незаурядном рвении в поиске работы. По этому критерию наиболее оживленными искатели были в марте 2023 года — тогда 173 человека отправили более 200 отзывов за 1 месяц. А вот меньше активности кандидаты ожидаемо проявляли в декабре — тогда 89 соискателей прислали более 200 отзывов каждый”, - говорят в Work.ua.

По словам HR-экспертки, владелицы Агентства TalentMatch Наталии Слинько, срок закрытия вакансий в 2023 году увеличился. По расчетам аналитиков средний срок закрытия вакансии составляет 45 дней, при этом это не только сложные и типовые вакансии, но и довольно рядовые.

Если сравнивать с 2022-м, то рынок возобновился только с осени, когда вакансии закрывали за 14-21 день. Если сравнивать с 2021-м, тогда было в среднем 30-32 дня”, - рассказала Delo.ua HR-экспертка Наталья.

Она назвала несколько факторов, влияющих на увеличение срока закрытия вакансий, в частности:

Несовпадение ожиданий работодателей по части требований и ожидания кандидатов по части зарплаты. Работодатели ищут более профессиональных специалистов за меньшие деньги.

Кандидаты не отвечают критериям поиска.

Общее количество отзывов сильно снизилось: с 25-30 в начале 2023 года до 12 на конец года.

Сколько времени HR-специалисты просматривают резюме

Как отмечают аналитики Work.ua, самую высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Однако среди лидеров только в Винницкой области количество предложений работы было больше, чем до полномасштабного вторжения. Самая низкая конкуренция от месяца до месяца наблюдалась в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях.

Когда рекрутеры работают с отзывами соискателей, то в среднем с момента отклика на вакансию до открытия резюме проходит 107 часов, или 4,5 дня. То есть, HR-ы обычно собирают определенную базу кандидатов на вакансию и просматривают их резюме. Однако были и случаи, когда сразу несколько рекрутеров открыли резюме соискателя через несколько секунд от момента, когда он отозвался на вакансию.

Прогноз на 2024 год

HR-экспертка Наталья Слинько считает, что в 2024 году на рынке труда ситуация существенно ухудшится и потребует нетривиальных решений: женщины на мужских профессиях, быстрое переобучение, автоматизация участков.

“Миграция продолжается, хоть и меньшими темпами. Сейчас она уже все чаще связана с нравственной усталостью и отсутствием оптимизма на будущее. Также на рынок труда сильно повлияет мобилизация”, - отмечает Слинько.

Похожее мнение высказали представители OLX Работа. В компании считают, что тенденция кадрового голода еще больше обострятся в 2024 году. Уже сейчас предприятия, которые столкнулись с дефицитом кадров, бьют тревогу, особенно на производствах. Непросто будет в сфере розничной торговли, логистике, агросфере. Ведь часто ситуация уже критическая и нуждается в системных решениях.

"Встает острый вопрос, как и сможем ли мы пройти кадровый кризис, ведь он имеет прямое отражение и на темпах восстановления страны даже при достаточном финансировании. Будет ли кто-то строить заводы, если на них некому работать?", - отметили в OLX Работа.