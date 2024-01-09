Социальная изоляция VS повышенная продуктивность? Как удаленная работа влияет на специалистов

Как дистанционная работа влияет на продуктивность специалистов, может ли удаленная работа привести к социальной изоляции работников и как это предотвратить - читайте в материале.

Компания Buffer провела исследование, в котором принимали участие 3000 удаленных работников, о состоянии удаленной работы за 2023 год. Так, согласно отчету результатов исследования, удаленная работа продолжает восприниматься как очень положительная. Приблизительно 98% опрошенных хотели бы работать удаленно, по крайней мере, частично до конца своей карьеры. В 2022 году этот показатель был на уровне 97%. Еще 98% порекомендовали бы удаленную работу другим. В 2022 году этот показатель был на уровне 97%.

В общей сложности 91% опрошенных респондентов сообщили о положительном опыте удаленной работы. Только 1% считал свой опыт удаленной работы отрицательным, а 8% затруднились ответить.

С другой стороны, каждый третий работник, работающий удаленно, заявил, что его самая большая проблема — слишком часто оставаться дома, потому что нет причин выходить из дома. В исследовании отмечается, что именно так люди быстро и незаметно становятся социально изолированными и оторванными от их сообществ.

Как дистанционная работа влияет на производительность

В компании Payoneer рассказали, что исследовали особенности удаленной работы в разных областях, и результаты исследований показали существенное влияние удаленной работы на производительность.

"Наши исследования указывают на значительное повышение эффективности и удовлетворенности дистанционным режимом работы", – говорят в Payoneer.

Так, в 2022 году 32% фрилансеров почувствовали рост выросшего в 2023 году спроса (до 46%). В компании считают, что это говорит не только о росте поддержки удаленной работы, но и о ее положительном влиянии на продуктивность. Дистанционная работа создала более динамичную, гибкую рабочую среду, что прямо пропорционально повышению результативности и продуктивности.

Дистанционная работа также положительно повлияла на сохранение и привлечение работников. Гибкие условия труда имеют решающее значение для содержания талантов, особенно для тех, кто имеет семейные обязанности. Этот подход способствует созданию корпоративной культуры, основанной на доверии и ценностях, повышая вовлеченность и лояльность коллектива.

Переход к удаленной работе также расширил доступ к глобальному поиску талантов и позволил компаниям находить опытных специалистов с необходимыми навыками в любом уголке мира. Это революционные изменения для компаний, открывающих новые горизонты и ищущих кадры с уникальной экспертизой.

"Удаленная работа ознаменовала новую эру в рабочей культуре, сочетая в себе гибкость, эффективность и удовлетворение, что в конечном итоге способствует повышению общей эффективности. Однако, эффективные стратегии дистанционной работы — это не только гибкость. Это также приоритетность здоровья и благосостояния, оптимизация рабочей среды, эффективный тайм-менеджмент и владение коммуникационными инструментами", – подчеркивают в Payoneer.

Поэтому трансформация рабочего процесса оказывала существенное влияние на компании и лидеров отрасли, указав на потребность в адаптивности, благосостоянии сотрудников и глобальной связи в современной рабочей среде.

Некоторые специалисты действительно оценивают работу в гибридном режиме как большое преимущество. К примеру, IT-компания Ciklum регулярно мониторит посещаемость своих офисов и эти показатели достаточно стабильны. Есть пиковые дни месяца, когда компания проводит оффлайн-мероприятия – тогда количество посетителей существенно растет, но все остальное время показатели на примерно одинаковом уровне.

Это не значит, что в офисы ходят одни и те же люди. Напротив: команды обычно договариваются о днях, когда им комфортно встретиться в офисе и таким образом сохраняют контакт и решают рабочие вопросы, для которых более эффективно оффлайн взаимодействие. Конечно же, есть процент людей, которым более комфортно работать из офиса: из-за бытовых неудобств или для лучшей концентрации на рабочих задачах. Надежда Чала VP HR Ciklum

Чала добавила, что минувшей зимой во время блэкаутов офисы стали "центрами нормальности", ведь сотрудники компании массово использовали их для работы, часто брали с собой детей, чтобы они имели возможность учиться.

При этом она считает, что тренд на удаленный формат работы будет сохраняться. Но самый высокий уровень удовольствия обычно имеют те коллеги, которые могут работать в гибридном режиме с доступом к офисам. Таким образом, они пользуются преимуществами гибкости, выбирая, оставаться дома или работать из офиса. При этом офис помогает закрывать потребность в общении, оффлайне взаимодействия и ощущении принадлежности к сообществу.

Офисы компании в странах центральной и восточной Европы, в частности в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, имеют немного другой подход: обычно в контракте фиксируется определенное количество дней, когда коллеги работают из офиса.

"Возмущение это ни у кого не вызывает – достаточно распространенная на рынке практика, которая помогает сотрудникам поддерживать связь. У команд есть даже определенные традиции: наши коллеги в Праге в четверг обычно устраивают завтрак в офисе", - говорит VP HR Ciklum Надежда Чала.

По словам HRD, карьерной советницы, психолога Екатерины Мысенко, с работающими удаленно сотрудники действительно лишены многих социальных взаимодействий, которые являются естественными и органическими для тех, кто работает в офисе. Однако феномен одиночества и социальной изоляции не всегда и не обязательно коррелирует с отдаленной работой, а может распространяться на любого.

Психологическое здоровье сотрудника – это ответственность прежде всего самого сотрудника. Однако в рамках заботы о благополучии работников, HR действительно должна позаботиться об актуализации темы ментального здоровья. Екатерина Мысенко HRD, карьерная советница, психолог

Это можно сделать используя психоэдукцию в работе. Психоэдукация – инструмент, которым должен сейчас пользоваться каждый HR-специалист, поскольку многие риски и тенденции 2023 года говорят нам об актуальности этой сферы жизни и ее колоссальном влиянии на работоспособность и эффективность.

Несколько конкретных примеров того, как HR-специалисты могут использовать психоэдукцию в работе:

Проведение семинаров или тренингов по психическому здоровью. Нелишне будет привлекать внешних профессиональных специалистов, имеющих опыт и экспертизу в работе с ментальным здоровьем.

Нелишне будет привлекать внешних профессиональных специалистов, имеющих опыт и экспертизу в работе с ментальным здоровьем. Разработка информационных материалов по психическому здоровью. Включайте темы ментального здоровья в новостные дайджесты, системы обучения и адаптации, адженды 1:1, то есть актуализируйте вопросы ментального здоровья и создавайте безопасную среду для разговоров на эту тему.

То есть, HR-специалист должен предоставлять работникам ресурсы самопомощи, а не спасать самостоятельно всех и каждого, говорит Мысенко.

Несколько конкретных примеров того, что могут сделать HR-специалисты, чтобы профилактировать социальную изоляцию сотрудников:

Ввести регулярные встречи с работниками: с рабочей аджендой, а также мотивационной – обратная связь, знакомство, задачи, требующие взаимодействия с другими, совместные онлайн-мероприятия.

Создать программы менторства или наставничества, что позволит сотруднику убедиться в том, что у него есть кто-нибудь, кто может ему помочь.

Предоставить работникам доступ к программам по психическому здоровью. Эти программы могут включать в себя индивидуальные консультации с психологом или групповую терапию.

Сообщества нужно объединять

Количество социальных контактов и взаимодействий действительно сокращается, и не только у работающих удаленно. Глобальная диджитализация сделала людей более близкими и доступными друг другу и в то же время более далекими, закрытыми и уединенными.

Сообщества, имеющие какой-либо объединяющий общий фактор, сами по себе терапевтические, будь то профессиональная среда, группа ценителей классической музыки или жители одного подъезда. Иметь нечто общее, почувствовать, что тебя понимают, общаться на одном языке – то, что делает контакт особенно ценным и полезным. Возможность разделить, поделиться, отдать и получить то, что ограничено у людей, работающих дистанционно в противовес офисным работникам. Екатерина Мысенко HRD, карьерная советница, психолог

Мысенко отметила, что физическое отсутствие коллег рядом направляет человека внутрь самого себя и замыкает вселенную человека на себе. Появляется иллюзия, что этому человеку никто не нужен, потребность в контакте атрофируется и затем раскатать эту мышцу достаточно сложно.

В Ciklum добавили, что действительно есть риск, что связь с командой и компанией со временем может ослабевать, а коллеги чувствовать себя одиноко, особенно если живут одни. Чтобы избежать этого эффекта, в командах есть регулярные звонки, у менеджеров есть 1:1 встречи со своими подчиненными. Кроме того, компания организует онлайн-события на разные темы и вкусы: от вебинаров с психологами-экспертами до обсуждений в технических комьюнити.

Коммуникация в крупной компании, да еще и со специалистами, работающими преимущественно онлайн, имеет огромное значение. Мы ежеквартально проводим звонки для всего персонала, чтобы дать самую свежую информацию о ситуации в бизнесе, рассказать о наших достижениях и ответить на вопросы коллег. Надежда Чала VP HR Ciklum

В Ciklum используют Workplace (корпоративный Facebook, – Ред.) для как формальных, так и неформальных коммуникаций. Кроме того, имеют систему локационных чатов, где коллеги общаются с комьюнити именно в их городе. Также в компании действует программа поддержки ментального здоровья, где коллеги могут обратиться за помощью к сертифицированным специалистам, если возникла такая проблема.

Чала подчеркнула, что такие инструменты помогли сотрудникам компании остаться производительными в таком формате работы. Кроме того, тот факт, что люди были закалены ковидным временем, это помогло сохранить производительность в начале полномасштабного вторжения – уже в марте у Ciklum вышли на привычный для них уровень производительности.

"Впрочем, есть задачи, которые более эффективно решаются в оффлайне: когда начинаются новые проекты или нужна креативная командная работа, живое взаимодействие по-прежнему более эффективно", - добавила Чала.

Как мотивировать и поддерживать психологическое состояние специалистов, работающих удаленно

Психологиня Екатерина Мысенко рекомендует специалистам, работающим удаленно, заботиться о разграничении работы и личной жизни. Для этого необходимо уделить время самоидентификации и ответить на вопрос: "Кто я?".

На работе нужно уделять время своей профессиональной самоидентификации, например, я – эксперт, я – HR, я – работник и т.д.

Вне работы нужно не забывать уделять время своим другим ролям, например, я – друг, я – женщина, я – художник и т.д. В частности, психологиня также рекомендует:

Взаимодействовать! Занимайтесь занятиями, требующими участие более одного человека. Помните, что только так происходит обогащение через взаимообмен опытом.

Заботиться о себе! Возьмите за правило заботиться о себе: тело, психику, эмоции, интеллект. Для этого делайте что-нибудь физически, имейте здоровый сон, питайтесь разнообразно и регулярно, рефлексируйте, медитируйте, найдите социально приемлемый выход для своих эмоций, узнайте и учите что-нибудь новое.

В компании Payoneer убеждены, что обеспечение баланса между работой и личной жизнью – еще одно преимущество отдаленной работы. Многие фрилансеры отмечают, что тратят меньше времени на выполнение работы, чем их коллеги в офисе, сохраняя при этом высокую производительность и концентрацию. Гибкий график работы способствует лучшей и более продуктивной работе. Возможность работать в разное время, днем или ночью, в зависимости от биоритмов и стиля работы, максимизирует продуктивность и уменьшает текучесть кадров.

Положительная рабочая атмосфера, подкрепленная доверием к свободному выбору графика работы, повышает удовлетворенность работой и лояльность, что создает благоприятную корпоративную культуру, где счастливы и работники и компания. Этот баланс является основой удовлетворенности работой и ключевым мотиватором, резюмируют в Payoneer.