Как поддерживать психологическое и физическое состояние сотрудников и внедрять для них практики лидерства – опыт МХП

В сегодняшних реалиях поддержка психологического и физического состояния персонала — сверхсложная задача, но ее можно выполнить, если компания берет эту ответственность на себя. Кроме того, важно продолжать развивать персонал и их лидерские навыки. Такие практики активно используют психологи компании МХП, которые рассказали об этом, выступая на People Management Conference.

В 2019 году услуги корпоративных психологов не имели спроса. Ведь тогда еще не было пандемии COVID-19 и войны в Украине, но именно осенью того года в компании МХП появилась небольшая команда психологов. Их целью была забота о психическом здоровье сотрудников.

Когда в 2020 году в Украине началась пандемия коронавируса, у работников МХП уже был опыт работы с психологами и навыки заботы о психическом здоровье. Для расширения заботы и формирования комплексного подхода поддержки благосостояния сотрудников на всех уровнях было сформировано направление Wellbeing.

Что такое Wellbeing?

В компании МХП направление Wellbeing в то время возглавляла Наталья Шеремета, эксперт по управлению благосостоянием сотрудников в организации. Стратегия развития направления интегрировала четыре компонента и учитывает три уровня:

Психологическая поддержка человека Открытые приложения и работа с командами.

Кросс функциональное сотрудничество для поддержки опыта сотрудника на всех этапах.



"Мы начали формировать систему зонтика, объединившего заботу о психическом и физическом здоровье, социальной поддержке и внимательности к опыту сотрудника на протяжении всего цикла реализации в организации. Одной из первых программ Wellbeing в компании МХП был запуск медитации, для расширения пространства поддержки и формирование навыков восстановления во второй половине дня. Понимая вызовы COVID-19, мы решили расширить проактивную заботу о физическом здоровье и добавилась обширная программа "Школа Здоровья МХП". В 2020 году начало развиваться направление MHP Sport, чтобы сотрудники могли поддерживать друг друга, расширять пространство доверия, улучшать здоровье и достигать результатов", - рассказывает Наталья Шеремета.

Команда МХП встретила 24 февраля 2022 года в разных уголках Украины, а уже после обеда того же дня психологи проводили воркшоп с сотрудниками по жизнестойкости. Они рассказывали о том, как стабилизировать психическое состояние.

Время новых решений

Уже 25 февраля в компании поняли, что люди не могут выйти на работу, потому что не с кем было оставить детей, ведь везде было опасно. Поэтому в МХП решили переоборудовать HR-пространство для детей, чтобы работники могли приходить с ними на работу. "Эта практика показала свою эффективность: в центральном офисе детское пространство до сих пор существует, поэтому мы можем поддержать наших людей и их семьи", - говорит психолог и руководитель группы региональных психологов МХП Александра Бирюк.

Позже воркшопы по жизнестойкости превратились в школу. Из-за войны многие сотрудники нуждаются в психологической поддержке, поэтому почти за два года большой войны количество консультаций с психологами компании возросло.

За четыре года уровень доверия к нашей психологической службе вырос на 235%. Из тысячи консультаций в 2020-м сейчас имеем 3800 консультаций. Наталья Шеремета руководитель направления Wellbeing в МХП

В настоящее время в компании МХП разрабатывается комплексная программа для реинтеграции ветеранов.

Программа Search Inside Yourself

Внимательность к людям является постоянным фокусом МХП. "В этот сложный период у каждого из нас возникает вопрос, что еще нужно сделать для поддержки людей, для формирования новых опор и навыков восстановления, для взрослых решений во времена супер вызовов? Отвечая для себя на этот вопрос, в начале войны я решила написать в Search Inside Yourself Leadership Institute и мы получили ответ на следующий день. Так началось наше дружное и плодотворное сотрудничество, которое продолжается уже 1,5 года", - рассказывает Наталья Шеремета .

Search Inside Yourself – это уникальная программа, разработанная для сотрудников Google для формирования навыков осознанности, саморегуляции, эмоциональной зрелости и лидерства именно в бизнес-среде. Она базируется на нейронауке, наиболее эффективных майндфулнес практиках и расширенной модели эмоционального интеллекта и помогает сформировать новые навыки и формы мышления.

"Сложные времена нуждаются в нестандартных решениях", - отметила психологиня и руководитель группы региональных психологов МХП Александра Бирюк.

2023 год – программа Search Inside Yourself стартует в МХП, для ее реализации было приложено много усилий по обучению, переводу на украинский язык и адаптации к нашим реалиям. Но уже сейчас в компании видят первые результаты, которые помогают и вдохновляют, говорит Наталья.

Это был важный шаг, потому что почти через два года полномасштабной войны у многих произошла так называемая инфляция ресурсов. Люди начали тратить много сил, а восстанавливаться не всегда удается. Следовательно, нужно расширять новый набор внутренних сил. Александра Бирюк психологиня и руководительница группы региональных психологов МХП

Формирование навыков в программе Search Inside Yourself опирается на шесть уровней:

Майндфулнес – освобождает движение от автопилота. Самосознание – является основой эмоциональной компетентности.

Саморегуляция – позволяет перейти от принуждения/реактивных реакций к выбору.

Мотивация – основана на согласованности ценностей, формирует видение и помогает научиться резилентности для движения.

Эмпатия – создают чувство связи с другими, смелость вести сложные диалоги и оставаться человеком.

Лидерство – об интеграции всех навыков и внимательности к себе и другим, не ставить на рычаги выбора человечность и эффективность.

Заботясь о человеке, бизнес оказывает влияние на эффективность всех уровней. Программа подтвердила свою практическую эффективность с учетом сегодняшних вызовов.

Говоря о преимуществах для бизнеса и практических результатах можно выделить следующее:

Улучшение лидерских способностей путем повышения эффективности, способности принимать решения и создавать психологическую безопасность и доверие в команде.

Повышение производительности и инноваций благодаря тренировке участков мозга, которые связаны с удержанием фокуса внимания, рабочей памятью и исполнительной функцией.

Повышение резилентности и благосостояния путем улучшения способности восстанавливаться и преодолевать вызовы.

Повышение вовлеченности через улучшение отношений и опору на ценности и видение движения вперед.

Уменьшение стресса при сверхвызовах через развитие навыков внимательности, саморегуляции и повышения устойчивости здоровыми способами.

"Наша задача поддержать своих людей и всех украинцев и вдохновить бизнес быть внимательным к новым навыкам, уделять больше внимания развитию жизнестойкости сотрудников", - говорят в МХП.