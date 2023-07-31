Як ти зараз?  Про чотири напрями підтримки співробітників в умовах війни від Київстар 

Залишати мільйони українців на зв’язку — головне завдання для компанії Київстар. Поряд зі своєю основною місією національний мобільний оператор останні півтора року фокусується на людях та нових сенсах корпоративних цінностей.

Якщо раніше для команди співробітників стояло питання «Що робити?», то в умовах війни воно трансформувалося у «Що робимо?». Це змістило точку зору особистого сприйняття процесу роботи, співробітники набагато більше почали поділяти цінності компанії. За результатами 2022 року рівень залученості колективу становив аж 86%. А напрям «Люди та культура» став основою оновленої стратегії компанії на 2023-2026 роки.

Війна спричинила брак кваліфікованих кадрів

Першим і надважливим завданням від лютого 2022-го було подбати про безпеку та організувати роботу працівників, які задля цієї безпеки змушені були мігрувати.

На початку війни понад 1700 київстарівців шукали прихистку в інших країнах та у більш безпечних регіонах України. Наприкінці 2022 року більшість із них повернулися додому. Нині з інших країн у компанії працюють приблизно 280 людей. При цьому роботодавець продовжує розглядати на вакансії кандидатів, які перебувають за кордоном.

Київстар наголошує, що вимушена міграція, мобілізація, необхідність поставити кар’єру на паузу спричинили брак кваліфікованих кадрів на ринку для всіх роботодавців. Пошук нових спеціалістів став складнішим і довшим, а підтримка наявного штату — особливо важливою. Зараз компанія фокусується на чотирьох основних напрямах. Це психологічна підтримка, підтримка фізичної безпеки, корпоративне волонтерство та матеріальна мотивація.

Вимушена міграція, мобілізація, необхідність поставити кар’єру на паузу спричинили брак кваліфікованих кадрів на ринку для всіх роботодавців

Колектив найбільшого українського телеком-оператора має зобов’язання перед клієнтами та як соціально відповідальна компанія — перед суспільством, країною та армією. Щоб реалізовувати цю місію, співробітники мають бути в ресурсі, мати мотивацію та енергію. Хоча саме мотивації українцям не бракує: навряд чи знайдеться хтось, хто від початку війни ще не задонатив чи хоч якось не підтримав країну, волонтерів або ЗСУ. Волонтерство набуло особливого значення у нашій країні та стало внеском у спільну майбутню перемогу.

Пошук нових спеціалістів став складнішим і довшим, а підтримка наявного штату — особливо важливою.Зараз компанія фокусується на чотирьох основних напрямах. Це психологічна підтримка, підтримка фізичної безпеки, корпоративне волонтерство та матеріальна мотивація.

Київстар підтримує волонтерство в будь-яких проявах — індивідуальне чи корпоративне. Компанія має групу «Допомогти просто» у корпоративній соціальній мережі Workplace, організовує донорські дні, збори. Діють централізовані корпоративні програми, у межах яких співробітники компанії від початку великої війни зібрали 2,2 млн грн. Сама компанія на потреби країни, суспільства та ЗСУ надала 1,1 млрд грн гуманітарної допомоги.

2022 рік українці прожили на адреналіні

Окрема роль відводиться комунікації лідерів із командами. Живучи й працюючи в умовах війни, надто важливо реагувати на стан кожного співробітника. Тому на лідерів команд покладається роль менторів та коучів своїх підлеглих.

Також роботодавець організовує регулярні прямі лінії з СЕО, які стали найбільш популярним форматом комунікації. Прямі лінії стандартно відбуваються двічі на місяць, за нагальної потреби — частіше. Так часто, як потребує ситуація, акцентують у Київстар. Під час прямих ліній співробітники мають можливість поставити СЕО запитання й відразу отримати на них відповіді.

Ще більшу актуальність набула програма психоемоційної підтримки. Якщо 2022 рік українці прожили на адреналіні, тобто були дуже активними, емоціонували, то у 2023-му прийшло вигорання. Очевидно, що емоції вигорання — напруженість, страх, гнів, втома — погано впливають на стан та працездатність.

Київстар намагається підтримувати співробітників, їхніх рідних та близьких. Це забезпечують індивідуальні сеанси з психологами, робота у групах, вебінари зі спеціалістами на різні актуальні теми. «Цього року програма розширилась, діють додаткові напрями для тих, хто пережив втрату, та для тих, хто повернувся із ЗСУ», — діляться у компанії.

Якщо 2022 рік українці прожили на адреналіні, тобто були дуже активними, емоціонували, то у 2023-му прийшло вигорання.

Регулярними стають корпоративні заходи та проєкти з підтримки ментального здоров’я. А також дуже прості й важливі кроки на кшталт повернення вихідних на державні свята та додаткового відпочинку на день народження. За результатами опитування колективу «Як ти зараз?», саме додаткові дні відпочинку для відновлення та часу для себе і сім’ї стали одними з найбільш мотивувальних заходів для співробітників.

Дитячий фронт допомоги

У Київстар 50% співробітників мають дітей до 18 років. Щоб зберегти їхній ресурс, компанія розробили програму, яка містить психологічну підтримку для батьків і дітей різного віку, пізнавально-розважальні заходи, практикуми з психологами, поради та покрокові інструкції щодо розмов із дітьми про війну та підтримки їхнього психологічного стану.

Компанія реалізувала проєкт «Дитячий фронт допомоги», де майже 800 дітей співробітників виконували завдання та тримали свій фронт допомоги військовим. Фінальним завданням було створення привітання колегам із Київстар, які стали на захист України. «Це відео досі гріє серця наших захисників», — згадують у Київстар.

У Київстар 50% співробітників мають дітей до 18 років. Щоб зберегти їхній ресурс, компанія розробили програму, яка містить психологічну підтримку для батьків і дітей різного віку

Для сімей співробітників також діють мотиваційні програми (психоемоційна підтримка, медичне страхування за корпоративними тарифами тощо). Під час блекаутів, коли світла та тепла не було по кілька днів, співробітники брали з собою на роботу дітей. В офісі було тепло, усі мали можливість розігріти їжу, випити гарячого чаю та підзарядити гаджети. Діти тим часом могли підключитися до навчання онлайн.

Пошук кандидатів зі свіжими поглядами

Зараз у Київстар на постійній основі відкрито 80-90 вакансій. Компанія продовжує розвивати нові напрями, тому постійно працює над залученням нових співробітників.

Строк закриття вакансій залежить від напряму та специфіки. Якщо позиція вузькоспеціалізована, пошук може тривати декілька місяців. Швидкість підбору кандидата також залежить від регіону, де відкрита вакансія. Наприклад, у Херсон та інші прикордонні міста шукати спеціалістів дуже важко. Але вакансії закриваються, більшість — через прямий пошук, зазвичай Linkedin, локальні робочі сайти та телеграм-групи.

Найбільше відчувається дефіцит спеціалістів рівня middle, тобто людей із досвідом роботи. Ринок праці складний, і він стрімко погіршується через війну. Багато працездатного населення виїхало за кордон. А ті, хто має роботу, відкладають кар’єрні можливості на потім, обираючи стабільність.

Цього року Київстар оголосив набір учасників до нового проєкту «БезВагань», що відкриває кар’єрні можливості. Це програма професійного розвитку спеціалістів без досвіду роботи. Її учасниками можуть стати як випускники вишів, так і люди будь-якого віку, які не мають навичок за своїм фахом. До цього був Returnship — стажування для кандидатів із великою перервою в стажі.

«Ми демонструємо учасникам ринку праці, що серед шукачів без досвіду роботи є багато талановитих фахівців. Адже головне не вік і не навички, а бажання кандидата розвиватися», — кажуть у компанії.

Термін дії програми — рік. Випускників, які добре зарекомендують себе, за наявності вакансій обіцяють запросити на постійну роботу. Це принцип win-win — кандидати зі свіжими поглядами й підходами отримують працевлаштування в одного із найкращих роботодавців на ринку праці, а компанія залучає у штат мотивованих співробітників.

Пережити жахливий досвід війни

Але що буде з ресоціалізацією працівників, які повернулися або повернуться на роботу з фронту? Досвід війни в Україні унікальний і важкий. Його не можна приміряти на досвід психологів, коучів, інструкторів та навіть військових з інших країн, які навчають, як жити, працювати, підтримувати одне одного під час війни. Українці переживають війну, яка йде поряд, вдома. Кожен не теоретично, а практично переживає всі жахи війни, а тим паче мобілізовані співробітники.

У Київстар кажуть, що програму підтримки ветеранів вибудовують на власному досвіді: від того, як має поводитись і про що говорити оточення, до того, яка саме психологічна підтримка потрібна людям із психологічними та фізичними травмами. Їм дадуть час для адаптації та облаштують робочі місця таким чином, щоб забезпечити безперешкодну роботу. А також підтримуватимуть, щоб не допустити дискримінації під час працевлаштування.

Як ти зараз?

«До 2023-го ми жили з цінностями, які були впроваджені в групі понад п’ять років тому, — говорять у компанії. — Вони відповідають нашому баченню та розумінню, чим ми керуємось, щоб дотримуватися своєї місії, досягати успіху та значних бізнес-результатів. Початок повномасштабної війни більше, ніж будь-коли, змістив фокус на людей».

Компанія впровадила гібридний формат роботи та можливість працювати з-за кордону, облаштувала офіси під місця тимчасового проживання та укриття, координувала релокацію працівників із небезпечних територій, створила 15 курсів та 32 пам’ятки рятівних поряд на всі випадки, які можуть трапитися під час воєнного стану. Зберегла рівень окладів для співробітників у 2022 році та підвищила у 2023-му. І говорить, що, як і до війни, продовжує дбати про колектив.

Компанія зберегла рівень окладів для співробітників у 2022 році та підвищила у 2023-му

Під час останнього опитування «Як ти зараз?» 94% співробітників наголосили, що відчувають підтримку з боку компанії. 80% працівників високо оцінили якість та наповнення цієї підтримки, яка для декого перевищила очікування. Такі пульси опитування співробітників Київстар проводить щокварталу. Вони допомагають зрозуміти, як почуваються колеги та якої підтримки вони потребують.

Водночас Київстар продовжує надавати гуманітарну допомогу, брати участь у проєктах з розмінування країни, допомагати дітям з опіками, підтримувати літніх людей. І платити податки. За останній період компанія сплатила до бюджету 14,5 млрд грн, а це один із найвищих показників в Україні.