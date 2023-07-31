Как ты сейчас? О четырех направлениях поддержки сотрудников в условиях войны от Киевстар

Оставлять миллионы украинцев на связи – главная задача для компании Киевстар. Наряду со своей основной миссией, национальный мобильный оператор последние полтора года фокусируется на людях и новых смыслах корпоративных ценностей.

Если раньше для команды сотрудников стоял вопрос "Что делать?", то в условиях войны он трансформировался в "Что делаем?". Это сместило точку зрения личного восприятия процесса работы, сотрудники гораздо больше стали разделять ценности компании. По результатам 2022 года уровень вовлеченности коллектива составил 86%. А направление «Люди и культура» стало основой обновленной стратегии компании на 2023-2026 годы.

Война повлекла за собой нехватку квалифицированных кадров

Первой и сверхважной задачей от февраля 2022 было позаботиться о безопасности и организовать работу работников, которые ради этой безопасности вынуждены были мигрировать.

В начале войны более 1700 киевстарцев искали прихистку в других странах и в более безопасных регионах Украины. В конце 2022 года большинство из них вернулись домой. В настоящее время из других стран в компании работают около 280 человек. При этом работодатель продолжает рассматривать вакансии кандидатов, которые находятся за рубежом.

Киевстар отмечает, что вынужденная миграция, мобилизация, необходимость поставить карьеру на паузу повлекли за собой нехватку квалифицированных кадров на рынке для всех работодателей. Поиск новых специалистов стал сложнее и дольше, а поддержка существующего штата особенно важна. Сейчас компания фокусируется на четырех основных направлениях. Это психологическая поддержка, поддержка физической безопасности , корпоративное волонтерство и материальная мотивация.

Вынужденная миграция, мобилизация, необходимость поставить карьеру на паузу вызвали нехватку квалифицированных кадров на рынке для всех работодателей

У коллектива крупнейшего украинского телеком- оператора есть обязательства перед клиентами и как социально ответственная компания — перед обществом, страной и армией. Чтобы реализовать эту миссию, сотрудники должны быть в ресурсе, иметь мотивацию и энергию. Хотя именно мотивации украинцам хватает: вряд ли найдется кто-то, кто с начала войны еще не задонатив или хоть как-то не поддержал страну, волонтеров или ВСУ. Волонтерство приобрело особое значение в нашей стране и стало вкладом в общую будущую победу.

Поиск новых специалистов стал сложнее и дольше, а поддержка существующего штата особенно важна. Сейчас компания фокусируется на четырех основных направлениях. Это психологическая поддержка, поддержка физической безопасности, корпоративное волонтёрство и материальная мотивация.

Киевстар поддерживает волонтерство в любых проявлениях – индивидуальное или корпоративное. Компания имеет группу «Помочь просто» в корпоративной социальной сети Workplace , организует донорские дни, собрания. Действуют централизованные корпоративные программы, в рамках которых сотрудники компании с начала войны собрали 2,2 млн грн. Сама компания на нужды страны, общества и ВСУ предоставила 1,1 млрд грн гуманитарной помощи.

2022 год украинцы прожили на адреналине

Отдельная роль отводится коммуникации лидеров с командами. Живя и работая в условиях войны, очень важно реагировать на состояние каждого сотрудника. Поэтому на лидеров команд возлагается роль менторов и коучей своих подчиненных .

Также работодатель организует регулярные прямые линии по СЕО, которые стали наиболее популярным форматом коммуникации. Прямые линии стандартно проходят дважды в месяц, при необходимости — чаще. Так часто, как нуждается в ситуации, акцентируют в Киевстар. Во время прямых линий сотрудники имеют возможность задать СЕО вопросы и получить сразу на них ответы.

Еще большую актуальность приобрела программа психоэмоциональной поддержки. Если 2022 украинцы прожили на адреналине, то есть были очень активными, эмоционирует , то в 2023-м пришло выгорание. Очевидно, что эмоции выгорания – напряженность, страх, гнев, усталость – плохо влияют на состояние и работоспособность.

Киевстар пытается поддерживать сотрудников, их родных и близких. Это обеспечивают индивидуальные сеансы с психологами, работа в группах, вебинары со специалистами по разным актуальным темам. «В этом году программа расширилась, действуют дополнительные направления для переживших потерю и для тех, кто вернулся из ВСУ», — делятся в компании.

Если 2022 украинцы прожили на адреналине, то есть были очень активными, эмоционировали, то в 2023-м пришло выгорание.

Регулярными становятся корпоративные мероприятия и проекты по поддержанию ментального здоровья. А также очень простые и важные шаги типа возвращения выходных на государственные праздники и дополнительного отдыха на день рождения. По результатам опроса коллектива «Как ты сейчас?», именно дополнительные дни отдыха для восстановления и времени для себя и семьи стали одной и из наиболее мотивирующих мер для сотрудников .

Детский фронт помощи

В Киевстаре 50% сотрудников имеют детей до 18 лет. Чтобы сохранить их ресурс, компания разработала программу, которая содержит психологическую поддержку для родителей и детей всех возрастов, познавательно развлекательные мероприятия, практикумы с психологами, советы и пошаговые инструкции по разговорам с детьми о войне и поддержанию их психологического состояния.

Компания реализовала проект «Детский фронт помощи», где около 800 детей сотрудников выполняли задачи и держали свой фронт помощи военным. Финальной задачей было создание приветствия коллегам из Киевстар, вставших на защиту Украины. « Это видео до сих пор греет сердца наших защитников», — вспоминают Киевстар.

В Киевстаре 50% сотрудников имеют детей до 18 лет. Чтобы сохранить их ресурс, компания разработали программу, содержащую психологическую поддержку для родителей и детей всех возрастов

Для семей сотрудников также действуют мотивационные программы (психоэмоциональная поддержка, медицинское страхование по корпоративным тарифам). Во время блекаутов , когда света и тепла не было несколько дней, сотрудники брали с собой на работу детей. В офисе было тепло, все имели возможность разогреть еду, выпить горячий чай и подзарядить гаджеты. Дети в это время могли подключиться к обучению онлайн.

Поиск кандидатов со свежими взглядами

Сейчас в Киевстаре на постоянной основе открыто 80-90 вакансий. Компания продолжает развивать новые направления, потому постоянно работает над привлечением новых сотрудников.

Срок закрытия вакансий зависит от направления и специфики. Если позиция узкоспециализирована, поиск может занять несколько месяцев. Скорость подбора кандидата зависит от региона, где открыта вакансия. К примеру, в Херсон и другие приграничные города искать специалистов очень трудно. Но вакансии закрываются, большинство из-за прямого поиска, обычно Linkedin , локальные рабочие сайты и телеграмм-группы.

Больше всего ощущается дефицит специалистов уровня middle , то есть людей с опытом работы. Рынок труда сложен, и он стремительно ухудшается из-за войны войны. Много трудоспособного населения уехало за границу. А имеющие работу откладывают карьерные возможности на потом, выбирая стабильность.

В этом году Киевстар объявил набор участников к новому проекту « БезВагань », открывающему карьерные возможности. Это программа профессионального развития специалистов без опыта работы. Ее участниками могут стать как выпускники вузов, так и люди всех возрастов, не имеющие навыков по своей специальности. До этого был Returnship — стажировка для кандидатов с большим перерывом в стаже.

«Мы демонстрируем участникам рынка труда, что среди соискателей без опыта работы много талантливых специалистов. Главное ведь не возраст и не навыки, а желание кандидата развиваться», — говорят в компании.

Срок действия программы – год. Выпускников, которые хорошо себя зарекомендуют, при наличии вакансий обещают пригласить на постоянную работу. Это принцип win-win – кандидаты со свежими взглядами и подходами получают трудоустройство у одного из лучших работодателей на рынке труда, а компания привлекает в штат мотивированных сотрудников.

Пережить ужасный опыт войны

Но что будет с ресоциализацией вернувшихся или вернувшихся на работу с фронта работников? Опыт войны в Украине уникален и труден. Его нельзя примерить на опыт психологов, коучей , инструкторов и даже военных из других стран, обучающих, как жить, работать, поддерживать друг друга во время войны. Украинцы переживают идущую рядом войну дома. Каждый не теоретически, а практически переживает все ужасы войны, а тем более мобилизованные сотрудники.

В Киевстаре говорят, что программу поддержки ветеранов выстраивают на собственном опыте: от того, как должно вести себя и о чем говорить окружение, до того, какая именно психологическая поддержка нужна людям с психологическими и физическими травмами. Им дадут время для адаптации и обустроят рабочие места таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственную работу. Также будут поддерживать, чтобы не допустить дискриминации во время трудоустройства.

Как ты сейчас?

«До 2023 мы жили с ценностями, которые были внедрены в группе более пяти лет назад, — говорят в компании. — Они отвечают нашему видению и пониманию, чем мы руководствуемся, чтобы придерживаться своей миссии, добиваться успеха и значительных бизнес-результатов. Начало полномасштабной войны больше, чем когда-либо, сместило фокус на людей».

Компания внедрила гибридный формат работы и возможность работать из-за границы, обустроила офисы под места временного проживания и укрытия, координировала релокацию работников с опасных территорий, создала 15 курсов и 32 памятки спасательных рядом на все случаи, которые могут произойти во время военного положения. Сохранила уровень окладов для сотрудников в 2022 году и повысила в 2023 году. И говорит, что, как и до войны, продолжает заботиться о коллективе.

Компания сохранила уровень окладов для сотрудников в 2022 году и повысила в 2023 году

Во время последнего опроса «Как ты сейчас?» 94% сотрудников отметили, что испытывают поддержку со стороны компании. 80% работников высоко оценили качество и наполнение этой поддержки, которая для некоторых превысила ожидания. Такие пульсы опроса сотрудников Киевстара проводит ежеквартально. Они помогают понять, как чувствуют себя коллеги и в какой поддержке они нуждаются.

В то же время Киевстар продолжает оказывать гуманитарную помощь, участвовать в проектах по разминированию страны, помогать детям с ожогами , поддерживать пожилых людей. И платить налоги. За последний период компания уплатила в бюджет 14,5 млрд грн, а это один из самых высоких показателей в Украине.