Як підтримувати психологічний та фізичний стан співробітників і впроваджувати для них практики лідерства — досвід МХП

У сьогоднішніх реаліях підтримка психологічного та фізичного стану персоналу — надскладне завдання, але його можна виконати, якщо компанія бере цю відповідальність на себе. Крім того, важливо продовжувати розвивати працівників та їхні лідерські навички. Такі практики активно використовують психологи компанії МХП, які розповіли про це під час виступу на People Management Conference.

У 2019 році послуги корпоративних психологів не мали попиту. Адже тоді ще не було пандемії COVID-19 та великої війни в Україні, але саме восени того року в компанії МХП з’явилась невелика команда психологів. Їхньою метою була турбота про психічне здоров’я співробітників.

Коли у 2020 році в Україні почалась пандемія коронавірусу, працівники МХП вже мали досвід роботи з психологами та навички турботи про психічне здоров’я. Для розширення піклування та формування комплексного підходу підтримки добробуту співробітників на всіх рівнях був сформований напрямок Wellbeing.

Що таке Wellbeing?

У компанії МХП напрям Wellbeing на той час очолювала Наталія Шеремета, експертка з управління добробутом співробітників в організації. Стратегія розвитку напрямку інтегрувала чотири компоненти та враховує три рівні:

Психологічна підтримка людини. Відкриті програми та робота з командами.

Крос функціональна співпраця для підтримки досвіду співробітника на всіх етапах.



"Ми почали формувати систему парасольки, яка об’єднала турботу про психічне та фізичне здоров’я, соціальну підтримку та уважність до досвіду співробітника протягом всього циклу реалізації в організації. Однією з перших програм Wellbeing в компанії МХП був запуск медитації, для розширення простору підтримки та формування навичок відновлення у другій половині дня. Розуміючи виклики COVID-19, ми вирішили розширити проактивне піклування про фізичне здоров'я і додалася велика програма "Школа Здоров'я МХП". Формуючи можливості взаємодії та здоров’я для наших людей по всьому холдингу у 2020 році почав потужно розвиватись напрямок MHP Sport, щоб співробітники могли підтримувати один одного, розширювати простір довіри, покращувати здоров’я та досягати результатів", - розповідає Наталія Шеремета.

Команда МХП зустріла 24 лютого 2022 року у різних куточках України, а вже після обіду того самого дня психологи проводили воркшоп зі співробітниками щодо життєстійкості. Вони розповідали про те, як стабілізувати психічний стан.

Час нових рішень

Вже 25 лютого у компанії зрозуміли, що люди не можуть вийти на роботу, тому що не було з ким залишити дітей, адже скрізь було небезпечно. Тому в МХП вирішили переобладнати HR-простір для дітей, щоб працівники могли приходити з ними на роботу. “Ця практика показала свою ефективність: у центральному офісі дитячий простір досі існує, тож ми можемо підтримати наших людей та їх сім'ї”, — каже психологиня та керівниця групи регіональних психологів МХП Олександра Бірук.

Пізніше воркшопи з життєстійкості перетворились у школу. Через війну багато співробітників потребують психологічної підтримки, тому майже за два роки великої війни кількість консультацій з психологами компанії зросла.

За чотири роки рівень довіри до нашої психологічної служби зріс на 235%. З тисячі консультацій у 2020-му натепер маємо 3800 консультацій. Наталія Шеремета керівниця напрямку Wellbeing в МХП

Нині у компанії МХП розробляють комплексну програму для реінтеграції ветеранів.

Програма Search Inside Yourself

Уважність до людей є постійним фокусом МХП. "В цей складний період у кожного з нас виникає питання, що ще потрібно зробити для підтримки людей, для формування нових опор та навичок відновлення, для дорослих рішень в часи супер викликів? Відповідаючи для себе на це питання, на початку війни я вирішила написати в Search Inside Yourself Leadership Institute і ми отримали відповідь на наступний день. Так почалася наша дружна та плідна співпраця, яка продовжується вже 1,5 року", - розповідає Наталія Шеремета.

Search Inside Yourself – це унікальна програма, яка була розроблена для співробітників Google для формування навичок усвідомленості, саморегуляції, емоційної зрілості та лідерства саме в бізнес-середовищі. Вона базується на нейронауці, найбільш ефективних майндфулнес практиках та розширеній моделі емоційного інтелекту та допомогає сформувати нові навички і форми мислення.

“Складні часи потребують нестандартних рішень”, — зауважила психологиня та керівниця групи регіональних психологів МХП Олександра Бірук.

2023 рік – програма Search Inside Yourself стартує в МХП, для її реалізації було докладено багато зусиль по навчанню, перекладу на українську мову та адаптації до наших реалій. Але вже зараз в компанії бачать перші результати, які допомагають та надихають, каже Наталія.

Це був важливий крок, бо майже за два роки повномасштабної війни у багатьох відбулась так звана інфляція ресурсів. Люди почали витрачати багато сил, а відновлюватися не завжди вдається. Отже, потрібно розширювати новий набір внутрішніх сил. Олександра Бірук психологиня та керівниця групи регіональних психологів МХП

Формування навичок в програмі Search Inside Yourself опирається на шість рівнів:

Майндфулнес - звільняє рух від автопілота. Самосвідомість - є основою емоційної компетентності.

Саморегуляція - дозволяє перейти від примусу/реактивних реакцій до вибору.

Мотивація – базується на узгодженості цінностей, формує бачення та допомагає навчитись резилентності для руху.

Емпатія - створюють почуття зв’язку з іншими, сміливість вести складні діалоги та залишатися людиною.

Лідерство – про інтеграцію всіх навичок та уважність до себе та інших, не ставити на важелі вибору людяність та ефективність.

Турбуючись про людину, бізнес впливає на ефективність всіх рівнів. Програма підтвердила свою практичну ефективність з урахуванням викликів сьогодення.

Говорячи про переваги для бізнесу та практичні результати можна виділити наступне:

Покращення лідерських здібностей через підвищення ефективності, здатності ухвалювати рішення та створювати психологічну безпеку та довіру у команді.

Підвищення продуктивності та інновацій завдяки тренуванню тих ділянок мозку, які повʼязані з утриманням фокуса уваги, робочою пам’яттю та виконавчою функцією.

Підвищення резилентності та добробуту через покращення здатності відновлюватися та долати виклики.

Підвищення залученості через покращення відносин та опора на цінності і бачення для руху вперед.

Зменшення стресу за часів надвикликів через розвиток навичок уважності, саморегуляції та підвищення стійкості здоровими способами.

"Наше завдання підтримати своїх людей та всіх українців та надихнути бізнес бути уважним до нових навичок, приділяти більше уваги розвитку життєстійкості співробітників", — говорять в МХП.