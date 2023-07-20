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Психологічна підтримка та допомога юриста: Центри Brave&Safe надають комплексну підтримку постраждалим від війни українцям
Агресія Росії поставила перед українцями небачені виклики. За підрахунками МОЗ, щонайменше 15 млн людей потребуватимуть психологічної підтримки та лікування через травми, спричинені війною. Ще близько 5 млн українців найскоріше будуть потребувати медикаментозного лікування.
Для подолання цих викликів Представництво HealthRight International за підтримки міжнародної фундації FHI360 у вересні 2022 року започаткували створення Центрів комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від війни та гендерно-зумовленого насильства.
Центри Brave&Safe допомагають постраждалим від війни, гендерно-зумовленого насильства та ВПО. Вони вже діють у шести регіонах Сходу та Півдня України. У тих містах, де нині найбільше звернень: Миколаїв, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Херсон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом, за останні чотири місяці реалізації проєкту до Центрів комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) Brave&Safe в Україні звернулися понад 27,5 тис. пацієнтів, 72% з яких - це жінки.
Звернення за допомогою від чоловіків склали, відповідно, 28%.
Серед жінок, найчастіше за допомогою зверталися особи у віці від 25-59 років (10 926 звернень). Разом з тим, майже кожна десята жінка, яка звернулася за підтримкою - у віці 18-25 років.
Серед чоловіків найчастіше за комплексною психологічною підтримкою зверталися особи у віці 25-59 років (понад 3,6 тис. звернень).
Загалом усім пацієнтам було надано понад 71 тис. послуг, що передбачали інформаційну, юридичну, психологічну та медичну допомогу.
Надання допомоги у сфері психічного здоров’я та протидія гендерно-зумовленому насильству відбувається на рівні первинної медичної допомоги, коментує директорка Представництва HealthRight International (право на здоров’я) в Україні Галина Скіпальська.
«Тобто, ви звертаєтеся до сімейного лікаря і водночас можете вирішити інші важливі питання: потреба у психологічній підтримці, оформлення документів та соціальних виплат, пошук роботи й безпечного життя, гуманітарна допомога, консультації юристів та соціальних працівників», - уточнює вона.
Інтегровані центри Brave&Safe працюють на базі десяти центрів первинної медико-санітарної допомоги.
«Мобільні команди Brave&Safe також працюють у місцевих центрах прийому ВПО, притулках та денних центрах. Ті українці, які перебувають на окупованих територіях або в районі активних бойових дій, можуть отримати допомогу онлайн на наших платформах», - уточнює Галина Скіпальська.
Послуги центрів Brave&Safe є безоплатними та конфіденційними.
«За час роботи проєкту ми допомогли понад 31 тис людей, з них майже 4 тис. - це діти.
Пам’ятайте право на здоров’я та допомогу має кожен з нас», - резюмувала Галина Скіпальська.