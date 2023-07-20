Психологическая поддержка и помощь юриста: Центры Brave&Safe оказывают комплексную поддержку пострадавшим от войны украинцам

Агрессия России поставила перед украинцами невиданные вызовы. По подсчетам Минздрава, по меньшей мере 15 млн человек будут нуждаться в психологической поддержке и лечении из-за травм, вызванных войной. Еще около 5 млн украинцев, скорее всего, будут нуждаться в медикаментозном лечении.

Для преодоления этих вызовов Представительство HealthRight International при поддержке международного фонда FHI360 в сентябре 2022 года начало создание Центров комплексного реагирования и оказания поддержки пострадавшим от войны и гендерно-обусловленного насилия.

Центры Brave&Safe помогают пострадавшим от войны, гендерно-обусловленному насилию и ВПЛ. Они уже действуют в шести регионах Востока и Юга Украины. В тех городах, где сейчас больше всего обращений: Николаев, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр и Херсон .

В целом, за последние четыре месяца реализации проекта в Центры комплексного реагирования и оказания поддержки пострадавшим от гендерно обусловленного насилия (ОСН) Brave&Safe в Украине обратилось более 27,5 тыс. пациентов, 72% из которых - женщины.

Обращения за помощью от мужчин составили соответственно 28%.

Среди женщин, чаще всего, за помощью обращались лица в возрасте от 25-59 лет (10 926 обращений). Вместе с тем, почти каждая десятая женщина, обратившаяся за поддержкой – в возрасте 18-25 лет.

Среди мужчин чаще всего за комплексной психологической поддержкой обращались лица в возрасте 25-59 лет (более 3,6 тыс. обращений).

В общей сложности всем пациентам было предоставлено более 71 тыс. услуг, которые предусматривали информационную, юридическую, психологическую и медицинскую помощь.

Оказание помощи в сфере психического здоровья и противодействие гендерно-обусловленному насилию происходит на уровне первичной медицинской помощи, комментирует директор Представительства HealthRight International (право на здоровье) в Украине Галина Скипальская.

«То есть вы обращаетесь к семейному врачу и в то же время можете решить другие важные вопросы: потребность в психологической поддержке, оформление документов и социальных выплат, поиск работы и безопасной жизни, гуманитарная помощь, консультации юристов и социальных работников», - уточняет она.

Интегрированные центры Brave&Safe работают на базе десяти центров первичной медико-санитарной помощи.

«Мобильные команды Brave&Safe также работают в местных центрах приема ВПЛ, приютах и дневных центрах. Те украинцы, которые находятся на оккупированных территориях или в районе активных боевых действий, могут получить онлайновую помощь на наших платформах», - уточняет Галина Скипальская.

Услуги центров Brave&Safe являются бесплатными и конфиденциальными.

«За время работы проекта мы помогли более 31 тыс. человек, из них почти 4 тыс. – это дети.

Помните право на здоровье и помощь каждый из нас», - резюмировала Галина Скипальская.