Во Львовской области планируют проложить 140 км железнодорожного пути евростандарта: какие направления охватят

Во Львовской области планируют построить около 140 км железнодорожного пути европейского стандарта на двух направлениях. Один из проектов предполагает создание маршрута для прямого железнодорожного сообщения Львова с Варшавой.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Львовского областного совета.

Где планируют проложить евроколею

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во время мероприятий по случаю 165-летия основания регионального филиала "Львовская железная дорога" заявил, что первый проект предусматривает строительство около 80 км пути европейского стандарта на направлении Мостиска ІІ – Скнилов. Для его реализации уже подтвердили 73,5 млн. евро грантового финансирования от Европейского Союза.

Еще около 60 км европути планируют проложить на маршруте Рава-Русская – Брюховичи. Ожидается, что этот участок позволит развивать прямое железнодорожное сообщение Львова с Варшавой.

Кроме того, область работает над восстановлением международного пассажирского сообщения через Нижанковичи и Хырев.

Реализация проектов должна увеличить пропускную способность железной дороги, расширить международные маршруты и создать дополнительные возможности для перевозки пассажиров и грузов между Украиной и ЕС.

"Работаем над тем, чтобы железная дорога Львовщины развивалась и еще более тесно интегрировалась в европейскую транспортную сеть", - отметил Козицкий.

Напомним, в Закарпатье готовят два железнодорожных проекта, направленных на развитие евроколеи и модернизацию инфраструктуры. Речь идет об участке Ужгород - Павлово - государственной границе и маршруте Королево - Хуст.