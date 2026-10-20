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Евроколея до границы с ЕС: на Закарпатье готовят новые железнодорожные проекты

европуть
На Закарпатье готовят два железнодорожных проекта при поддержке Всемирного банка

На Закарпатье готовят два железнодорожных проекта, направленных на развитие евроколеи и модернизацию инфраструктуры. Речь идет об участке Ужгород - Павлово - государственной границе и маршруте Королево - Хуст.

Как пишет Dilo, соответствующий меморандум подписали Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, "Укрзализныця" и Агентство по поддержке государственно-частного партнерства, информирует Центр транспортных стратегий.

Какие железнодорожные проекты готовят на Закарпатье

На участке Ужгород – Павлово – государственную границу планируют построить железнодорожную колею европейского стандарта шириной 1435 мм и электрифицировать его. Второй проект охватывает маршрут Королево – Хуст и предусматривает модернизацию существующей железнодорожной инфраструктуры.

Следующим этапом станет привлечение профильных экспертов для оценки текущего состояния проектов и подготовки технико-экономических обоснований. Эти документы должны создать основу для дальнейшего привлечения финансирования международных банков и Европейского Союза.

Подготовку проектов будет поддерживать Всемирный банк в рамках программы PREPARE, реализуемой Агентством по поддержке государственно-частного партнерства.

Как проекты повлияют на железнодорожное сообщение

По словам заместителя министра Владимира Шемаева, развитие железнодорожной инфраструктуры в Закарпатье должно способствовать укреплению экспортного и промышленного потенциала Украины, улучшению логистики и развитию приграничной инфраструктуры.

Расширение сети европути на западе страны также рассматривается как одно из направлений интеграции украинской железной дороги в транспортную систему ЕС. Ожидается, что такие проекты будут способствовать развитию пассажирских и грузовых перевозок и улучшению транспортных связей с европейскими странами.

В то же время речь идет о подготовке проектов и технико-экономических обоснований. Сроки начала строительных работ и объемы необходимых инвестиций в уведомлении не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершила электрификацию первой новой евроколеи стандарта 1435 мм, а именно 22-километрового участка между Ужгородом и Чопом, что будет предусматривать возможность для запуска прямого пассажирского сообщения без изменения локомотивов на границе.

Автор:
Ольга Опенько

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