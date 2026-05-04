Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

Евроколея Чоп-Ужгород меняется: что уже сделано

На участке европути Чоп-Ужгород уже выполнено более 50% работ по электрификации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, подводя итоги работы за апрель.

Как обновляют железную дорогу в Ужгород

Более половины работ по электрификации участка европути Чоп-Ужгород уже завершено. В частности, на участке Чоп - Ужгород выполнено более 50% запланированных работ по электрификации европути.

Также в апреле "Укрзализныця" получила первые шесть купейных вагонов отечественного производства. В общей сложности в 2026 году компании планируют передать 60 единиц подвижного состава.

Отдельно предусмотрено финансирование в размере 41 млн. евро для закупки газопоршневых электростанций общей мощностью 75 МВт, что позволит усилить энергетическую автономность железной дороги.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический  прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом.

Автор:
Ольга Опенько